Більше, ніж будь-кому: загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг $66,2 мільярда — WP — Finance.ua
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Більше, ніж будь-кому: загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг $66,2 мільярда — WP

Казна та Політика
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Більше, ніж будь-кому: загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг $66,2 мільярда — WP
Більше, ніж будь-кому: загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг $66,2 мільярда — WP
Загальний обсяг допомоги, яку США виділяють Україні, перевищила обсяги допомоги будь-якій іншій країні.
Як пише The Washington Post, ця сума вже сягнула позначки у $66,2 млрд. Зазначається, що $43,1 млрд — це військова допомога, $20,5 млрд — частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд — гуманітарна допомога.
У виданні наголосили, що ця сума перевищує допомогу, яку США виділяють будь-якій іншій країні, та «перевищила двосторонню підтримку інших союзників США», серед яких Ізраїль, Йорданія та Єгипет.
На думку експертів, це фактично є «інвестицією США в союзника», подібної до якої не було з часів плану Маршалла. Причому тоді обсяг допомоги, з поправкою на інфляцію, становив близько $150 млрд за три роки.
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Обсяг американської допомоги Україні вже перевищив вартість Twitter ($44 млрд), космічного телескопа «Джеймс Вебб» ($10 млрд) та витрати на план студентських позик адміністрації Байдена ($39 млрд).
Хоча США є найбільшим донором України, інші країни виділяли на допомогу Україні набагато більший відсоток ВВП. Так, за даними Кільського інституту світової економіки, Європа зараз витрачає на допомогу Україні більшу частку свого ВВП, ніж США.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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