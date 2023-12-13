Байден на встрече с Зеленским сообщил о новом пакете военной помощи на $200 млн — Finance.ua
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Байден на встрече с Зеленским сообщил о новом пакете военной помощи на $200 млн

Казна и Политика
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Байден на встрече с Зеленским сообщил о новом пакете военной помощи на $200 млн
Байден на встрече с Зеленским сообщил о новом пакете военной помощи на $200 млн
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«Я подписал решение о выделении еще 200 миллионов долларов (военной помощи. — Ред.) путем списания имущества Министерства обороны для Украины. Они придут быстро», — сказал Байден перед началом двусторонних переговоров с Зеленским.
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Он не уточнил, что входит в новый пакет помощи.
Американский лидер также отметил необходимость для Конгресса США одобрить дополнительное финансирование для Киева, потому что если это не произойдет, для путина это станет «рождественским подарком».
В то же время Байден сказал Зеленскому, что «мы (Соединенные Штаты. — Ред.) будем стоять на вашей стороне», даже если республиканцы заблокируют пакет помощи.
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Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.
По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок в вопросе миграционной политики для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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