США намерены выделить почти 12 млрд долларов Украине — Finance.ua

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США намерены выделить почти 12 млрд долларов Украине

Казна и Политика
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США намерены выделить почти 12 млрд долларов Украине
США намерены выделить почти 12 млрд долларов Украине
США намерены выделить Украине бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов. Деньги будут направлены на поддержку экономики страны в условиях войны.
Об этом сообщает Reuters.
Министр финансов США Джанет Йеллен заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что администрация президента США намерена выделить Киеву бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов. Эти средства будут направлены на покрытие расходов украинского правительства и поддержку экономики страны в условиях войны.
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В заявлении Министерства финансов США по итогам виртуальной встречи двух официальных лиц говорится, что Йеллен «подчеркнула важность принятия Конгрессом мер по финансовой поддержке Украины как можно быстрее».
В США надеются, что другие страны последуют примеру и помогут Украине. По прогнозам, «страны-доноры» обеспечат около трех четвертей потребностей Украины во внешнем финансировании в 2024 году, которое поддерживает жизненно важные правительственные операции, включая больницы, школы и службы экстренного реагирования.
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«Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехом на поле боя. Это также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран», — заявили в Министерстве финансов США.
«Предоставление финансовой поддержки Украине поможет Украине выиграть войну и продвинет интересы национальной безопасности США во всем мире», — добавили в Казначействе.
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Напомним, что в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов. Украине предлагалось выделить 61,3 млрд долларов.
Республиканцы 6 декабря заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.
12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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