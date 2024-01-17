Украине нужна поддержка Запада, чтобы исключить печать денег, — ЕБРР — Finance.ua
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Украине нужна поддержка Запада, чтобы исключить печать денег, — ЕБРР

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Украине нужна поддержка Запада, чтобы исключить печать денег, — ЕБРР
Украине нужна поддержка Запада, чтобы исключить печать денег, — ЕБРР
Украине нужна финансовая и военная поддержка, чтобы Киев не вернулся к печати денег с целью удержать экономику на плаву.
Об этом заявила главный экономист ЕБРР Беата Яворчик, сообщает The Guardian.
По ее словам, экономическая ситуация в Украине сложная, несмотря на то, что в прошлом году рост составил чуть менее 5%.
«Большой риск заключается в том, что если деньги не поступят из-за границы, ситуация может пойти по спирали, и правительству, возможно, придется прибегнуть к печатному станку», — сказала она.
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Яворчик отметила очень хорошую работу правительства Украины по обеспечению макроэкономической стабильности.
«Но мы не хотим, чтобы на наших руках было несостоявшееся государство. Нам нужно поддержать Украину не только в военном отношении, но и через бюджетную поддержку», — добавила она.
Яворчик сообщила, что ЕБРР планирует инвестировать от 7,5 до 15 млрд евро в течение следующих пяти лет в Украину, уделяя особое внимание поддержке частного сектора. Она заявила, что есть «существенный риск», учитывая вероятность продолжения войны и проблем в экономике.

Справка Finance.ua:

  • Украина прибегла к финансированию госбюджета 2022 года за счет необеспеченной эмиссии гривны Национальным банком после начала войны. НБУ за год выкупил гособлигации на 400 млрд гривен. Этот объем сравним с финансовой помощью Украине от США (450 млрд гривен);
  • печать гривны стала основной причиной роста курса доллара на 50% в 2022 году и одной из причин инфляции в 26,6%;
  • в 2023 году от эмиссии гривны отказались, поскольку помощь от США и ЕС была стабильной. В результате курс доллара снизился на 6%, а инфляция снизилась до 5%.
По материалам:
РБК-Україна
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