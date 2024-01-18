В Раде спрогнозировали, сколько Украина спокойно проживет без финансовой помощи Запада — Finance.ua

В Раде спрогнозировали, сколько Украина спокойно проживет без финансовой помощи Запада Сегодня 10:03 — Казна и Политика

В Раде спрогнозировали, сколько Украина спокойно проживет без финансовой помощи Запада

Комплекс мер и ограничение на расходы позволяют Украине спокойно пройти первый квартал 2023 года без денег от партнеров.

Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщается на сайте парламента

«Январь государство начало с определенной экономией, и эти средства сейчас используются. Также некоторые поступления государственного бюджета, запланированные на 2024 год, будут приближены и в первом квартале, например, будет уплачена часть чистой прибыли, которую НБУ перечисляет в госбюджет», — сказала она.

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По ее словам, Минфин будет активно размещать военные облигации, чтобы привлекать частный капитал для финансирования наших социальных и гуманитарных расходов.

«То есть мы тщательно продумали „план Б“ на первый квартал, подготовились, и все работает. Обязательства перед гражданами правительство выполняет, все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам будут выплачены», — отметила депутат.

Помощь с апреля

В то же время она добавила, что украинские власти на всех уровнях активно работают над тем, чтобы второй квартал начинать уже с помощью международных партнеров.

«Если уже в феврале примут помощь США, то в начале марта мы получим первый транш. Кроме того, нас ожидает пересмотр программы с МВФ и транш от Фонда также в начале марта, и я смотрю на ситуацию со сдержанным оптимизмом», — сказала Пидласа.

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Относительно выделения 50 млрд евро Украине со стороны ЕС в Еврокомиссии есть запасной план на случай продолжения блокирования некоторых стран.

«Это может быть не централизованный общеевропейский фонд, из которого предоставляются средства Украине, а так называемый фонд крупнейших столиц, ведь главными донорами ЕС являются богатые такие страны, как Германия, Франция и т. д. Они могут напрямую помогать Украине, оказывая бюджетную поддержку. Над таким вариантом наше правительство тоже работает», — сообщила Пидласа.

Справка Finance.ua:

в декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024−2027 годы на 50 млрд евро;

глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал, что Украина обязательно получит финансовую помощь от международных партнеров. Но нужно пройти январь и февраль за счет собственных ресурсов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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