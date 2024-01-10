Как повлияет на доллар задержка международной помощи — Finance.ua

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Как повлияет на доллар задержка международной помощи

Валюта
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Как повлияет на доллар задержка международной помощи
Как повлияет на доллар задержка международной помощи
НБУ контролирует возможные колебания на валютном рынке. Регулятор продолжает внедрение реформ, способствующих восстановлению украинской экономики.
Как пишет 24 Канал, доктор экономических наук, генеральный директор Advanter Group Андрей Длигач в эфире телемарафона рассказал, что даже при вероятной задержке поступления международной помощи значительных колебаний курса не произойдет. В первую очередь потому, что НБУ накопил достаточное количество резервов.

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«Мы получаем и переводы наших трудовых мигрантов, которых в прошлом году почти 10 миллиардов долларов было отправлено в Украину. Есть существенные резервы национального банка, которые являются рекордными на текущий момент. Соответственно достаточно ресурса, чтобы удержать курс доллара», — отмечает Длигач.
Он акцентирует, что украинцы, которые зарабатывают за рубежом и присылают средства, также поддерживают экономический сектор Украины. В общем, в этом году курс не должен претерпеть значительных изменений.

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Несмотря на значительные риски, доллар в новом году не будет сильно меняться. НБУ хоть и не будет контролировать курс напрямую, однако будет проводить реформы, которые не допустят значительных колебаний.
О вероятном значении доллара пока говорить рано. Ситуация на финансовом рынке хоть и контролируемая, однако недостаточная и стабильная.
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Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявлял, что колебания валютного курса в Украине будут увеличиваться. В частности, курс может проседать по ряду причин.
Увеличение спроса на валюту и рост курса доллара к гривне в последнее время были вызваны сезонным фактором: увеличением бюджетных расходов и спросом населения, сообщал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
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По материалам:
Телеканал 24
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