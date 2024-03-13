Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине на $300 млн — Finance.ua

Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине на $300 млн
Соединенные Штаты передают Украине пакет оборонной помощи на сумму 300 миллионов долларов (первый в 2024 году) на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.
Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает «Европейская правда».
«От имени президента Байдена я объявляю о пакете экстренной оборонной помощи с оружием и оборудованием стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины», — сказал Салливан.
Он добавил, что средства на помощь в сфере безопасности появились из-за «непредвиденной экономии» в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия, поэтому этот пакет не повлияет на американскую безопасность.
«Этот пакет содержит большое количество артиллерийских снарядов, снарядов GLMRS для систем HIMARS. Это помощь, которая Украине крайне необходима, чтобы держать оборону от российских атак», — подчеркнул советник Байдена.
Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года. Оно состоится на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву еще блокируется республиканцами в Конгрессе США.
Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по поводу регулирования границы своей страны с Мексикой.
Справка Finance.ua:
- правительство Швеции представило крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи Украине стоимостью 7,1 млрд шведских крон (630 млн евро);
- в феврале канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро.
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