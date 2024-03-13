Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине на $300 млн — Finance.ua

Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине на $300 млн Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Белый дом анонсировал пакет военной помощи Украине на $300 млн

Соединенные Штаты передают Украине пакет оборонной помощи на сумму 300 миллионов долларов (первый в 2024 году) на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает «Европейская правда».

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«От имени президента Байдена я объявляю о пакете экстренной оборонной помощи с оружием и оборудованием стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины», — сказал Салливан.

Он добавил, что средства на помощь в сфере безопасности появились из-за «непредвиденной экономии» в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия, поэтому этот пакет не повлияет на американскую безопасность.

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«Этот пакет содержит большое количество артиллерийских снарядов, снарядов GLMRS для систем HIMARS. Это помощь, которая Украине крайне необходима, чтобы держать оборону от российских атак», — подчеркнул советник Байдена.

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года. Оно состоится на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву еще блокируется республиканцами в Конгрессе США.

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Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по поводу регулирования границы своей страны с Мексикой.

Справка Finance.ua:

правительство Швеции представило крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи Украине стоимостью 7,1 млрд шведских крон (630 млн евро);

в феврале канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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