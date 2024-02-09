Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на €190 миллионов — Finance.ua

Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на €190 миллионов Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на €190 миллионов

Финляндия отправляет Украине 22-й груз военной помощи на сумму около 190 миллионов евро.

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии в пресс-релизе, передает Yle

В министерстве утверждают, что помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии, однако детальное содержание груза и детали по его доставке не сообщают из соображений безопасности.

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Этот пакет помощи также включает продукцию, закупленную у финских производителей. Для ее приобретения было выделено отдельное финансирование в размере 30 миллионов евро.

«В отечественной промышленности много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров тому является наше отечественное производство боеприпасов», — сообщил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

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По его словам, сейчас Финляндия разрабатывает долгосрочный план поддержки Украины.

Кроме того, Финляндия решила участвовать в артиллерийских и разминирующих коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины, которая координирует вооруженную помощь Украине.

Общая стоимость оборонных материалов, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,8 млрд евро.

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Укрінформ По материалам:

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