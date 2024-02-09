Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на €190 миллионов — Finance.ua

Финляндия предоставляет Украине новый пакет военной помощи почти на €190 миллионов
Финляндия отправляет Украине 22-й груз военной помощи на сумму около 190 миллионов евро.
Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии в пресс-релизе, передает Yle.
В министерстве утверждают, что помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии, однако детальное содержание груза и детали по его доставке не сообщают из соображений безопасности.
Этот пакет помощи также включает продукцию, закупленную у финских производителей. Для ее приобретения было выделено отдельное финансирование в размере 30 миллионов евро.
«В отечественной промышленности много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров тому является наше отечественное производство боеприпасов», — сообщил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
По его словам, сейчас Финляндия разрабатывает долгосрочный план поддержки Украины.
Кроме того, Финляндия решила участвовать в артиллерийских и разминирующих коалициях, действующих в рамках Контактной группы по обороне Украины, которая координирует вооруженную помощь Украине.
Общая стоимость оборонных материалов, поставленных Финляндией в Украину, составляет 1,8 млрд евро.
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