Финляндия выплатит беженцам по 5300 евро: кого коснется — Finance.ua

Финляндия выплатит беженцам по 5300 евро: кого коснется Сегодня 10:25 — Личные финансы

Финляндия выплатит беженцам по 5300 евро: кого коснется

В Финляндии Министерство внутренних дел издало новое положение о помощи беженцам, которые добровольно вернутся на свою Родину. С 1 января Финляндия будет выплачивать возвращающимся на родину беженцам по 5300 евро.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выплата — это часть пакета мер по добровольному возвращению и выезду, включенному в правительственную программу. Цель положения — гармонизировать размер субсидии на уровне стран-компараторов.

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«Согласно новому положению, размер гранта на добровольное возвращение будет составлять 5300 EUR, если заявление подано в течение 30 дней после уведомления о первом негативном решении о предоставлении убежища или отзыве заявления. Если заявление подано после 30 дней, размер гранта будет снижен до 2000 EUR. Возможность получения более высокой субсидии — единовременный платеж», — говорится в сообщении.

По новому постановлению упрощена система помощи в случае добровольного возвращения. В дополнение к предыдущему регламенту гранты были разделены на четыре разные группы стран. В новом постановлении эта группа исключена и помощь одинакова для всех, независимо от страны.

«Помощь в добровольном возвращении может быть предоставлена ​​в виде финансовой поддержки на оплату проезда и реинтеграции или в виде помощи. Помощь в натуральной форме — это услуга или оборудование, которое позволяет возвращающимся, например, пройти обучение или открыть малый бизнес», — сообщают в ведомстве.

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Помощь не предоставляют в случае переезда в другую страну ЕС или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не требуется виза в Финляндию.

По данным СМИ, на конец лета текущего года статус временной защиты в Финляндии получили более 53 тыс. беженцев из Украины.

Напомним, в Финляндии не хватает рабочей силы, особенно в социальных сферах. В стране составили список наиболее востребованных профессий, по которым приглашают на работу иностранцев.

Правительство Финляндии предлагает внести изменения в проект бюджета на 2024 год, которые включают в себя больше расходов на помощь Украине.

НВ По материалам:

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