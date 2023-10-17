Финляндия решила усложнить условия предоставления гражданства — Finance.ua

Финляндия решила усложнить условия предоставления гражданства
Власти Финляндии намерены усилить условия получения паспорта страны с тем, чтобы обеспечить успешную интеграцию новых граждан в общество.
Об этом заявила глава МВД страны Мари Рантанен, передает Yle.
По ее словам, цель новшеств состоит в том, чтобы основным условием получения паспорта стала успешная интеграция в финское общество.
«Гражданство будет не так легко получить, как сейчас. И в этом состоит цель. Финский паспорт станет вознаграждением за успешную интеграцию», — сказала Рантанен.
Она отметила, что будет введен экзамен на гражданство и языковой тест. Модель была взята в других европейских странах.
Экзамен на гражданство будет проявлять знания об обществе, истории и политической системе Финляндии. «Цель состоит в том, чтобы выяснить, понимает ли человек принципы и ценности финского общества», — объяснила глава МВД.
В правительственной программе отмечается, что необходимый для гражданства срок проживания в Финляндии будет продлен до восьми лет.
Для получения паспорта лицо также должно доказать, что имеет достаточно средств для проживания в стране. Впрочем, министр не уточнила, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить гражданство.
В то же время правительство Финляндии планирует предусмотреть возможность лишения гражданства, если заявитель совершил тяжкое преступление или получил паспорт обманным путем.
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