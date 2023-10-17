Финляндия решила усложнить условия предоставления гражданства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финляндия решила усложнить условия предоставления гражданства

Мир
81
Финляндия решила усложнить условия предоставления гражданства
Финляндия решила усложнить условия предоставления гражданства
Власти Финляндии намерены усилить условия получения паспорта страны с тем, чтобы обеспечить успешную интеграцию новых граждан в общество.
Об этом заявила глава МВД страны Мари Рантанен, передает Yle.
По ее словам, цель новшеств состоит в том, чтобы основным условием получения паспорта стала успешная интеграция в финское общество.
«Гражданство будет не так легко получить, как сейчас. И в этом состоит цель. Финский паспорт станет вознаграждением за успешную интеграцию», — сказала Рантанен.
Читайте также
Она отметила, что будет введен экзамен на гражданство и языковой тест. Модель была взята в других европейских странах.
Экзамен на гражданство будет проявлять знания об обществе, истории и политической системе Финляндии. «Цель состоит в том, чтобы выяснить, понимает ли человек принципы и ценности финского общества», — объяснила глава МВД.
Читайте также
В правительственной программе отмечается, что необходимый для гражданства срок проживания в Финляндии будет продлен до восьми лет.
Для получения паспорта лицо также должно доказать, что имеет достаточно средств для проживания в стране. Впрочем, министр не уточнила, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить гражданство.
В то же время правительство Финляндии планирует предусмотреть возможность лишения гражданства, если заявитель совершил тяжкое преступление или получил паспорт обманным путем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.