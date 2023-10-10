Страны, пострадавшие от агрессии рф против Украины, получат от Финляндии 92 млн евро — Finance.ua
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Страны, пострадавшие от агрессии рф против Украины, получат от Финляндии 92 млн евро

Мир
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Страны, пострадавшие от агрессии рф против Украины, получат от Финляндии 92 млн евро
Страны, пострадавшие от агрессии рф против Украины, получат от Финляндии 92 млн евро
Финляндия выделяет дополнительные 92 млн евро на поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии. Средства пойдут на беженцев и социальные проекты.
Об этом сообщает МИД Финляндии.
Выделенные Финляндией средства будут направлены в Кризисный фонд Международной ассоциации развития (МАР) группы Всемирного банка, созданный в начале года для расширения поддержки Украины и Молдовы, а также других стран, пострадавших от агрессии рф против Украины.
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62 миллиона евро пойдут на Программу поддержки восстановления Украины и Молдовы: 12 миллионов евро — в виде гранта, а 50 миллионов евро — в виде кредита. В Украине эти средства будут направлены на удовлетворение потребностей в сфере здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, жилищного строительства и социального обеспечения.
В Молдове Кризисный фонд МАР, в первую очередь, поможет покрыть расходы на размещение украинских беженцев, а также профинансировать программы развития и обеспечения готовности к кризисным ситуациям.
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Остальные 30 миллионов евро пойдут в виде кредитов странам, пострадавшим от российской агрессии, чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний.
«Это дополнительное финансирование свидетельствует о непоколебимой поддержке Финляндией Украины в соответствии с правительственной программой. Мы также будем поддерживать улучшение продовольственной безопасности в странах, пострадавших от российского вторжения», — прокомментировал министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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