Страны, пострадавшие от агрессии рф против Украины, получат от Финляндии 92 млн евро — Finance.ua

Страны, пострадавшие от агрессии рф против Украины, получат от Финляндии 92 млн евро Сегодня 14:36 — Мир

Страны, пострадавшие от агрессии рф против Украины, получат от Финляндии 92 млн евро

Финляндия выделяет дополнительные 92 млн евро на поддержку Украины и стран, пострадавших от российской агрессии. Средства пойдут на беженцев и социальные проекты.

Об этом сообщает МИД Финляндии.

Выделенные Финляндией средства будут направлены в Кризисный фонд Международной ассоциации развития (МАР) группы Всемирного банка, созданный в начале года для расширения поддержки Украины и Молдовы, а также других стран, пострадавших от агрессии рф против Украины.

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62 миллиона евро пойдут на Программу поддержки восстановления Украины и Молдовы: 12 миллионов евро — в виде гранта, а 50 миллионов евро — в виде кредита. В Украине эти средства будут направлены на удовлетворение потребностей в сфере здравоохранения, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, жилищного строительства и социального обеспечения.

В Молдове Кризисный фонд МАР, в первую очередь, поможет покрыть расходы на размещение украинских беженцев, а также профинансировать программы развития и обеспечения готовности к кризисным ситуациям.

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Остальные 30 миллионов евро пойдут в виде кредитов странам, пострадавшим от российской агрессии, чтобы помочь им предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

«Это дополнительное финансирование свидетельствует о непоколебимой поддержке Финляндией Украины в соответствии с правительственной программой. Мы также будем поддерживать улучшение продовольственной безопасности в странах, пострадавших от российского вторжения», — прокомментировал министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

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