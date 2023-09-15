Финляндия закроет границу для авто на российских номерах с 16 сентября — Finance.ua

Финляндия закроет границу для авто на российских номерах с 16 сентября Сегодня 22:13 — Мир

Финляндия закроет границу для авто на российских номерах с 16 сентября

Финляндия приняла решение прекратить допуск в страну автомобилей с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии, запрет вступит в силу с начала суток 16 сентября.

Как сообщает Yle , об этом объявила министр иностранных дел Элина Валтонен.

Валтонен объявила, что Финляндия прекратит впускать автомобили с российской регистрацией с конца этих суток.

Министр отметила, что шаги по этому поводу скоординировали с соседями, а также обсудили в национальных ведомствах применение решения и его возможные последствия.

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Она добавила, что Финляндия считает важным, чтобы страны-члены ЕС применяли одинаковый подход к применению санкций и борьбе с обходом санкций.

В будущем въехать на российских номерах в Финляндию могут только граждане ЕС и члены их семьи, лица с дипломатическим статусом, возможны также отдельные исключения из гуманитарных соображений.

По оценке пограничников новые правила существенно сократят трансграничное движение между Финляндией и россией.

Автомобили на российских номерах, которые уже находятся в Финляндии, должны выехать из страны в течение следующих полгода — до 16 марта 2024 года.

После решения Финляндии для российских авто закрывается вся восточная граница ЕС — Литва, Латвия и Эстония приняли такое решение раньше на этой неделе.

Європейська правда По материалам:

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