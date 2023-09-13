Литва не будет пускать авто с российскими номерами после разъяснения ЕС — Finance.ua

Литва не будет пускать авто с российскими номерами после разъяснения ЕС Сегодня 09:35 — Мир

Литва не будет пускать авто с российскими номерами после разъяснения ЕС

После разъяснения Европейской комиссии Литва не будет пускать автомобили с российскими номерами, если только они не направляются в Калининград.

Об этом, как пишет «Европейская правда» со ссылкой на LRT , заявили представители литовских властей.

В прошлую пятницу Еврокомиссия обнародовала разъяснения касательно антироссийских санкций, согласно которым автомобили с российскими номерами не могут въезжать на территорию ЕС.

«На данный момент граждане россии могут пересекать границу, если они имеют на это право, либо в автобусе, либо пешком», — сказала заместитель министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.

Исключение касается только путешественников, следующих транзитом в Калининград. Они смогут проехать своим частным транспортом. В противном случае попытки въехать на литовскую территорию на автомобиле с российской регистрацией могут привести к проблемам.

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«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин рф или гражданин ЕС, на машине с российскими номерами, если у него нет подтверждающих документов, что он едет в Калининград транзитом, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — объяснила Нелепшее.

В таможенной службе заявили, что до сих пор Литва отказывалась пускать только автомобили, предназначенные для продажи. В противном случае в страну могли попасть российские автомобили.

«Эти автомобили не имели товарного статуса. Они зарегистрированы там (в россии. — Ред.), а это значит, что они принадлежат человеку, который там зарегистрирован и проживает… Новое разъяснение хорошо подчеркивает, что если (автомобиль. — Ред.) зарегистрирован в россии, с российскими номерами, он не может въехать», — сказал пресс-секретарь литовской таможни Роландас Юргайтис.

По данным Еврокомиссии, это не новый запрет, но до настоящего времени страны-члены ЕС не применяли его одинаково.

Запрет на ввоз из россии распространяется на автомобили, фотоаппараты, ноутбуки и сотни других предметов повседневного потребления, сообщил представитель Еврокомиссии Дэниел Ферри.

По его словам, россиян не будут раздевать, если они придут в одежде российского производства, но к ценностям, предназначенным для продажи, таким как автомобиль, нужно относиться «строже».

Разъяснение Еврокомиссии запросила Германия, которая с конца июня не только ограничила въезд российских автомобилей, но и конфискует их внутри страны, сообщили местные СМИ.

Економічна Правда По материалам:

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