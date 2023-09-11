У россиян во время въезда в ЕС могут конфисковывать автомобили и ценные вещи — Finance.ua

У россиян во время въезда в ЕС могут конфисковывать автомобили и ценные вещи Сегодня 12:46 — Мир

У россиян во время въезда в ЕС могут конфисковывать автомобили и ценные вещи, www.dailysabah.com

При пересечении границы с Европейским Союзом у граждан рф могут конфисковать автомобили, телефоны, другую технику и ценные вещи.

Об этом говорится в документе Еврокомиссии.

Такие правила вступили в силу после продления санкций ЕС против россии в июле этого года.

Что это значит? В документе говорится, что если россияне въезжают на собственном автотранспорте, то по нормативам ЕС это будет считаться нелегальным импортом. Соответственно, такой транспорт может быть конфискован независимо от того, с какими целями и на какой срок он ввозится.

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Запрет также распространяется на ввоз прицепов и полуприцепов для перевозки любых грузов, а также транспортировку и использование яхт.

Кроме этого, у граждан россии могут изъять косметику, чемоданы, технику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни и фотокамеры.

Економічна Правда По материалам:

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