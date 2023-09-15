Финляндия построила первый участок стены на границе с рф — Finance.ua
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Финляндия построила первый участок стены на границе с рф

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Финляндия построила первый участок стены на границе с рф
Финляндия построила первый участок стены на границе с рф
Финляндия ввела в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с рф возле города Иматра. Вдоль него патрулирование начала юго-восточная пограничная служба страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Сообщается, что участок забора протяженностью 3 км должны протестировать, тогда как строительство остального забора продолжится. Заграждение представляет собой железное решетчатое полотно, закрытое сверху колючей проволокой.
К строительству тестового участка приступили в феврале. Забор оснащен системой ночного видения, прожекторами и динамиками на самых важных участках. Рядом с ограждением построена дорога для пограничных патрулей и ремонтных работ.
Вдоль восточной границы планируется построить заграждение совокупной протяженностью около 200 км, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы. Подготовительные работы начнутся осенью, само строительство — зимой. По оценкам финских властей, строительство всего забора протяженностью 1300 км займет три-четыре года и обойдется в сотни миллионов евро.
Что предшествовало
В июле 2022 года на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину парламент Финляндии принял закон о строительстве на границе высокой стены, препятствующей проникновению мигрантов, а также во избежание различных провокаций.
«Цель нового закона — улучшить оперативные возможности пограничников в реагировании на гибридные угрозы. Война в Украине сделала этот вопрос безотлагательным», — заявила Энн Иханус, старший советник министерства внутренних дел, после принятия закона.
По материалам:
РБК-Україна
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