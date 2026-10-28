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«Новая почта» создала собственную ПВО и сбивает российские дроны

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«Новая почта» реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже имеет опыт сбивания российских ударных беспилотников.
Об этом сообщил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов на 12-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) «Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?», передает агентство «Интерфакс-Украина».
«Мы одна из немногих компаний, которая реализовала этот проект. Я не хочу разглашать вам цифры, но у нас есть сбитые шахеды», — сказал Климов.

Бизнес развивает собственные системы безопасности

Он подчеркнул важность дальнейшего развития проектов частной ПВО и отметил, что бизнес может брать на себя функции, которые до полномасштабного вторжения считались исключительной сферой ответственности государства.
Соучредитель «Новой почты» добавил, что бизнес также может иметь свои службы для тушения пожаров на своих производствах. Он привел собственный опыт работы компании, где сотрудники самостоятельно тушат значительную часть пожаров, возникающих в результате атак, не дожидаясь прибытия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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«Сейчас крупные бизнесы ищут в Европе пожарные машины, для того чтобы создавать свои собственные службы. Это наша собственность, в чем проблема, кто мне может запретить тушить самому пожар на своей территории?», — отметил Климов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что компания «Новая почта» оценивает ущерб от российских атак с начала полномасштабного вторжения примерно в 3 млрд грн, включая потери терминалов на оккупированных территориях. «Новая почта» перестраивает логистику, уменьшает количество посылок в каждом терминале и ускоряет доставку отправлений клиентам.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Новая Почта
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