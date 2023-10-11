Финляндия хочет упростить процесс конфискации недвижимости россиян — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финляндия хочет упростить процесс конфискации недвижимости россиян

12
Правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию квартир, принадлежащих россиянам. Значительная часть недвижимости пуста, а с ее владельцами невозможно связаться.
Об этом заявил министр юстиции Финляндии Лина Мэр, пишет Yle.
«Мы не можем оставаться в таком вечном тупике только потому, что не можем получить определенное сообщение от власти», — сказала Мэри.
«Судьба Хельсинкской арены в последнее время широко обсуждается в обществе, но это лишь один из примеров более широкой проблемы», — говорится в материале.
В начале июля Финляндия еще больше усилила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости.

С какими проблемами сталкивается Финляндия

В то же время российские собственники недвижимости и жилых долей все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились.
Банковские связи между россией и Финляндией слабеют, а счета россиян в финских банках частично закрыты. Недвижимость приходит в упадок, налоги остаются неуплаченными, а жилищные ассоциации испытывают проблемы из-за неуплаченных счетов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.