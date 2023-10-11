Финляндия хочет упростить процесс конфискации недвижимости россиян — Finance.ua

Финляндия хочет упростить процесс конфискации недвижимости россиян
Правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию квартир, принадлежащих россиянам. Значительная часть недвижимости пуста, а с ее владельцами невозможно связаться.
Об этом заявил министр юстиции Финляндии Лина Мэр, пишет Yle.
«Мы не можем оставаться в таком вечном тупике только потому, что не можем получить определенное сообщение от власти», — сказала Мэри.
«Судьба Хельсинкской арены в последнее время широко обсуждается в обществе, но это лишь один из примеров более широкой проблемы», — говорится в материале.
В начале июля Финляндия еще больше усилила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости.
С какими проблемами сталкивается Финляндия
В то же время российские собственники недвижимости и жилых долей все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились.
Банковские связи между россией и Финляндией слабеют, а счета россиян в финских банках частично закрыты. Недвижимость приходит в упадок, налоги остаются неуплаченными, а жилищные ассоциации испытывают проблемы из-за неуплаченных счетов.
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