Финляндия хочет упростить процесс конфискации недвижимости россиян — Finance.ua

Финляндия хочет упростить процесс конфискации недвижимости россиян Сегодня 09:33

Правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию квартир, принадлежащих россиянам. Значительная часть недвижимости пуста, а с ее владельцами невозможно связаться.

Об этом заявил министр юстиции Финляндии Лина Мэр, пишет Yle

«Мы не можем оставаться в таком вечном тупике только потому, что не можем получить определенное сообщение от власти», — сказала Мэри.

«Судьба Хельсинкской арены в последнее время широко обсуждается в обществе, но это лишь один из примеров более широкой проблемы», — говорится в материале.

В начале июля Финляндия еще больше усилила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости.

С какими проблемами сталкивается Финляндия

В то же время российские собственники недвижимости и жилых долей все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами. По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости действительно участились.

Банковские связи между россией и Финляндией слабеют, а счета россиян в финских банках частично закрыты. Недвижимость приходит в упадок, налоги остаются неуплаченными, а жилищные ассоциации испытывают проблемы из-за неуплаченных счетов.

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