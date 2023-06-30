Украина получила более $1,2 млрд гранта от США и Финляндии — Finance.ua

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Украина получила более $1,2 млрд гранта от США и Финляндии

Казна и Политика
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Украина получила более $1,2 млрд гранта от США и Финляндии
Украина получила более $1,2 млрд гранта от США и Финляндии
В государственный бюджет Украины в четверг, 30 июня, поступили грантовые средства в сумме 1,215 миллиарда долларов: 1,2 млрд долл. от США и 15 млн долл. от Финляндии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Грантовые средства предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace in Ukraine).
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Цель проекта Peace in Ukraine — частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.
В Минфине добавили, что привлеченные гранты будут направлены на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников, пенсионных выплат, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям и выплаты жилищно-коммунальных субсидий).
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«Благодарен Правительствам США, Финляндии и команде Всемирного банка за плодотворное сотрудничество и весомую поддержку в части обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать долговую нагрузку и способствует финансовой стабильности Украины», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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