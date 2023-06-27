Украина уже получила $22 миллиарда от Всемирного банка и стран-доноров — Finance.ua

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Украина уже получила $22 миллиарда от Всемирного банка и стран-доноров

Казна и Политика
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Украина уже получила $22 миллиарда от Всемирного банка и стран-доноров
Украина уже получила $22 миллиарда от Всемирного банка и стран-доноров
С начала полномасштабной войны Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины 34 млрд долларов, более 22 млрд долларов из этой суммы Киев уже получил.
Об этом шла речь во время рабочего визита в Вашингтон министра финансов Украины Сергея Марченко, сообщает пресс-служба министерства.
«С 24 февраля 2022 года Всемирный банк мобилизовал в поддержку Украины финансовые ресурсы в размере 34 млрд долларов США. Более 22 млрд долларов США из этой суммы уже предоставлено Украине. Финансовая помощь, полученная от Всемирного банка и созданных трастовых фондов, играет важную роль в обеспечении первоочередных социальных расходов и поддержании сбалансированности государственного бюджета», — отметил Марченко.
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Министр финансов отдельно поблагодарил за недавнее подписание соглашения о дополнительных 1,76 млрд долларов США, которые Украина получит от США, Великобритании и Финляндии в рамках Проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).
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«Для Украины важно начать восстановление уже сейчас. От этого зависит безопасность граждан и экономическое восстановление страны. Безусловно, Всемирный банк является стратегически важным партнером Украины в этом процессе, и мы готовы углублять наше сотрудничество для реализации приоритетных планов, определенных в совместном отчете RDNA2», — отметил министр финансов.
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В то же время он отметил готовность Правительства Украины и Министерства финансов Украины обеспечивать эффективность и прозрачность использования внешнего финансирования.
Напомним, 31 мая Украина получила $1,25 млрд финансовой помощи от США через механизм Всемирного банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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