Украина получила от Всемирного банка более 60 миллионов евро: на что пойдут деньги — Finance.ua

Украина получила от Всемирного банка более 60 миллионов евро: на что пойдут деньги
Сегодня, 19 июня, в Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Условия кредита
Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях, в рамках Проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).
Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.
Куда пойдут деньги
Денежные средства будут направлены на частичное возмещение расходов Госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года.
Напомним, украинское правительство надеется на скорое решение Совета директоров Международного валютного фонда по очередному траншу.
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