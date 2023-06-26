Сколько процентов компаний в Украине закрылись с начала полномасштабной войны: исследование Всемирного банка — Finance.ua

Сколько процентов компаний в Украине закрылись с начала полномасштабной войны: исследование Всемирного банка Сегодня 14:02 — Фондовый рынок

Сколько процентов компаний в Украине закрылись с начала полномасштабной войны: исследование Всемирного банка

Только 3% компаний с начала полномасштабного вторжения рф в Украину закрылись, тогда как 97% не прекратили работу. При этом от войны больше пострадали крупные компании.

Об этом говорится в исследовании Всемирного банка.

«Можете ли вы себе представить, что после этой разрушительной войны только 3% компаний (в Украине. — Ред.) закрылись? 97% компаний сказали, что они продолжают работу, и из 97%, фактически 80%, то есть четыре из пяти компаний сегодня открыты или частично открыты, работают, ведут бизнес и не увольняют сотрудников», — сообщил региональный директор Всемирного банка по странам Восточной Европы Аруп Банерджи.

По его словам, компании оказались устойчивыми. Многие снизили мощности, но продолжают работать, это «удивительная и трогательная история». С одной стороны, речь идет об упущенном потенциале, но с другой — об устойчивости и борьбе компаний за свое будущее и дальнейшем развитии в Украине, отметил региональный директор Всемирного банка по странам Восточной Европы.

Падение продаж

Банерджи отметил, что война по-разному повлияла на объем продаж и занятость в секторах в зависимости от отраслей и, в частности, географических локаций. «Некоторые компании смогли восстановиться лучше и лучше справляются с последствиями войны. Однако перед вызовами оказались все без исключения», — отметил он.

В среднем в стране объем продаж упал наполовину (53%), в то время как занятость сократилась лишь на четверть (26%). И, что проходит красной нитью в результатах опроса, самое сильное влияние последствий войны ощутили крупные компании с более чем 100 сотрудниками. 41% крупных компаний сообщили о потере активов и только 15% небольших компаний (до 19 сотрудников), говорится в исследовании.

Ситуация разнится и в зависимости от региона: на востоке и юге Украины падение продаж составило 70% и 63% соответственно, тогда как на западе только 39%. Средние и мелкие компании оказались более устойчивыми, поскольку могли лучше перестраиваться и более гибко реагировать, предположил Банерджи.

Какие отрасли больше всего пострадали

В разрезе отраслей наиболее серьезному влиянию подверглись строительство и промышленность, но также пострадала и сфера туризма. В результате полномасштабного вторжения в Украину ускорилось падение производства стали. Значение имело и то, что ряд сталеплавильных предприятий находился близко к линии фронта. При этом после зимы в Украине объемы производства стали снова начали расти. В то же время производители деревянной мебели, большинство из которых имеют фабрики в западной части Украины, смогли получить прибыль, в частности, и благодаря замещению ушедших с рынка из-за санкций российских и белорусских предприятий.

Объем производства цемента снизился по всей стране. Уже летом 2022 года предприятиям удалось восстановить 30−50% довоенного объема производства, но затем они испытали негативное влияние блэкаутов, наступивших в результате систематических атак рф на украинскую энергетическую инфраструктуру. Ситуация отличается в зависимости от региона — если в Николаевской области производство цемента продолжало снижаться, в Хмельницкой области оно наоборот росло.

75% экспортеров снизили объемы из-за проблем с логистикой и разрыва цепочек поставок, в том числе сокращения доступа к портам Черного моря. Также 66% импортеров сырья и промежуточных отраслевых ресурсов снизили или прекратили объемы поставок, из них — 80% наибольших. «Экспорт осуществляется наземными путями, разумеется, сухопутными путями в Польшу и Румынию, порты Дунайского кластера и польские порты, но объемы, идущие через них, значительно меньше», — отметил Банерджи.

Финансовые проблемы в компаниях

Около половины всех предприятий и среди них 69% крупных (более 100 сотрудников) уже столкнулись или могут столкнуться в ближайшее время с финансовыми проблемами. Главные барьеры для получения финансирования — неопределенность, высокие процентные ставки и необходимость обеспечения залогами, говорится в исследовании.

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Банерджи рассказал, что опрошенные для исследования члены Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации — транснациональные компании — не только сохранили инвестиции в Украине, но и не снизили их. Некоторые компании увеличивают свои инвестиции, направляя их в основном в реконструкцию, но также и покупку новых активов.

Государственная поддержка

Наряду с оптимистичными оценками, региональный директор Всемирного банка по странам Восточной Европы выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на наличие государственных программ по поддержке бизнеса, в том числе и снижение процентных ставок по кредитам, мелкие и средние компании ими не охвачены, а иногда не располагают информацией о них.

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Также менее всего поддержкой охвачены компании на востоке Украины. Лишь 6% компаний (из 9−19 сотрудников) получают поддержку от государства против 12% средних (20−99 сотрудников) и 17% крупных (более 100 сотрудников). 5% компаний из строительной отрасли и 3% из туристической получают поддержку. Около 30% компаний не располагают информацией о господдержке.

«Поэтому здесь важна политическая рекомендация, что помощь на самом деле полезна, она работает, но нужно сделать больше для распространения информации о ней», — отметил Банерджи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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