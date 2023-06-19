Кабмин упростил ведение бизнеса: какие послабления сделаны — Finance.ua

Кабмин упростил ведение бизнеса: какие послабления сделаны
Правительство упростило ведение предпринимательской деятельности в сфере предоставления услуг населению.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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«Правительство продолжает проводить последовательную политику дерегуляции украинской бизнес-среды. Мы отменяем утратившие актуальность документы, которые тормозят развитие предпринимательства и мешают инвестировать в украинскую экономику», — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Что меняется
Отменяется необходимость согласования местными органами власти режима работы предприятий в сфере услуг и вносится ряд других изменений в Правила бытового обслуживания населения.
В частности, правительственное Постановление отменяет ряд регуляторных норм, которые были утверждены еще в 1994 году, а также изменяет некоторые права предпринимателей и требования к условиям ведения бизнеса в соответствии с настоящими потребностями.
Новые правила предусматривают следующие изменения:
- исключается норма об обязательной сертификации услуг, ведь государственная система сертификации прекратила существование еще в 2018 году;
- устанавливаются права и обязанности исполнителей и потребителей при предоставлении бытовых услуг;
- предоставляется право исполнителям самостоятельно устанавливать режим работы объектов предоставления услуг, кроме объектов, принадлежащих коммунальной собственности соответствующих территориальных общин, режим работы которых устанавливается исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов;
- предоставляется возможность потребителям рассчитываться в безналичной форме за предоставленные услуги;
- устанавливается требование обслуживать потребителей на государственном языке при оказании услуг или по просьбе потребителя на другом языке, приемлемом для сторон;
- определяются некоторые другие особенности предоставления отдельных видов бытовых услуг.
«Наша задача — создать такую бизнес-среду, в которой предприниматели не будут тратить свою энергию и время на ненужную разрешительную документацию, а будут заниматься исключительно развитием своих предприятий», — добавила Свириденко.
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