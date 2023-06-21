Помощь для бизнеса от USAID: кто и как может получить до 1,2 млн грн — Finance.ua

Помощь для бизнеса от USAID: кто и как может получить до 1,2 млн грн Сегодня 14:00 — Личные финансы

Помощь для бизнеса от USAID: кто и как может получить до 1,2 млн грн

В Украине некоторые граждане имеют право получить до 1,2 миллиона гривен помощи от Агентства США по международному развитию USAID. Речь идет о тех, кто имеет свой бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Украинские бизнесмены могут оформить помощь в размере от 600 тыс. грн до 1,2 млн грн грантов на непрерывность и возобновление пострадавшего во время войны бизнеса.

Как можно потратить средства

Средства можно тратить на перемещение или возобновление бизнеса в условиях войны, расширение на внешние рынки, а также поддержание уровня существующих бизнес-возможностей и/или их улучшение.

Какие секторы могут получить грант:

информационные технологии и инжиниринг;

производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты питания и т. п. );

услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации и т. п. );

креативные индустрии (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и создание крафтовой продукции).

Кто может получить гранты:

ФЛП;

частные компании;

ООО;

АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.

Подать заявку можно по ссылке

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