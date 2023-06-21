Помощь для бизнеса от USAID: кто и как может получить до 1,2 млн грн — Finance.ua

Помощь для бизнеса от USAID: кто и как может получить до 1,2 млн грн
В Украине некоторые граждане имеют право получить до 1,2 миллиона гривен помощи от Агентства США по международному развитию USAID. Речь идет о тех, кто имеет свой бизнес.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Украинские бизнесмены могут оформить помощь в размере от 600 тыс. грн до 1,2 млн грн грантов на непрерывность и возобновление пострадавшего во время войны бизнеса.
Как можно потратить средства
Средства можно тратить на перемещение или возобновление бизнеса в условиях войны, расширение на внешние рынки, а также поддержание уровня существующих бизнес-возможностей и/или их улучшение.
Какие секторы могут получить грант:
- информационные технологии и инжиниринг;
- производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты питания
и т. п.);
- услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации
и т. п.);
- креативные индустрии (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и создание крафтовой продукции).
Кто может получить гранты:
- ФЛП;
- частные компании;
- ООО;
- АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.
Подать заявку можно по ссылке.
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