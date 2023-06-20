Бизнес в Украине восстанавливается: как компании приспособились к работе в условиях войны (исследование) — Finance.ua

Бизнес в Украине восстанавливается: как компании приспособились к работе в условиях войны (исследование) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Бизнес в Украине восстанавливается: как компании приспособились к работе в условиях войны (исследование)

Несмотря на сложную ситуацию в экономике и в сфере безопасности, вызванную российской агрессией, украинский бизнес демонстрирует выносливость и строит планы на будущее в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus Research

«Несмотря на то, что подавляющее большинство украинских предпринимателей видят будущее своих компаний в Украине, они не питают иллюзий относительно быстрого окончания войны и осознают, что это игра в долгую. Если прошлым летом наибольшая доля респондентов (34%) считала, что активные боевые действия в Украине будут продолжаться до зимы 2022, то сейчас 27% прогнозируют завершение войны до конца следующего года, а еще 29% говорят, что война будет продолжаться дольше. Это говорит о том, что и украинское общество, и бизнес находятся в состоянии мобилизации внутренних ресурсов», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор Gradus Research.

Как бизнес работает в условиях войны

Результаты опроса показывают, что бизнес активно адаптируется к существованию в новой реальности.

Половина (50%) опрошенных компаний работают в довоенном режиме. Еще более трети (38%) работают частично. 4% респондентов даже создали новый бизнес после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Инфографика: Gradus Research

Трансформация бизнеса

Половина опрошенных предпринимателей (50%) декларируют, что бизнес частично или полностью трансформировался или находится в этом процессе.

Еще 16% респондентов говорят о необходимости отраслевой трансформации, но она еще не состоялась.

Инфографика: Gradus Research

Релокация

Если в июле 2022 года 50% опрошенных компаний осуществляли или планировали релокацию бизнеса, то наблюдается противоположный тренд — 62% респондентов говорят о том, что бизнесу не нужно переезжать.

Бизнес остается в Украине. 70% респондентов, чей бизнес был релоцирован или планирует релокацию, перенесли его в пределах Украины. Еще 13% опрошенных декларируют, что их бизнес перенесен внутри страны, при этом его география расширилась также и за рубеж.

Инфографика: Gradus Research

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