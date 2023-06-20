Бизнес в Украине восстанавливается: как компании приспособились к работе в условиях войны (исследование) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес в Украине восстанавливается: как компании приспособились к работе в условиях войны (исследование)

Личные финансы
45
Бизнес в Украине восстанавливается: как компании приспособились к работе в условиях войны (исследование)
Бизнес в Украине восстанавливается: как компании приспособились к работе в условиях войны (исследование)
Несмотря на сложную ситуацию в экономике и в сфере безопасности, вызванную российской агрессией, украинский бизнес демонстрирует выносливость и строит планы на будущее в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus Research.
«Несмотря на то, что подавляющее большинство украинских предпринимателей видят будущее своих компаний в Украине, они не питают иллюзий относительно быстрого окончания войны и осознают, что это игра в долгую. Если прошлым летом наибольшая доля респондентов (34%) считала, что активные боевые действия в Украине будут продолжаться до зимы 2022, то сейчас 27% прогнозируют завершение войны до конца следующего года, а еще 29% говорят, что война будет продолжаться дольше. Это говорит о том, что и украинское общество, и бизнес находятся в состоянии мобилизации внутренних ресурсов», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основатель и директор Gradus Research.

Как бизнес работает в условиях войны

Результаты опроса показывают, что бизнес активно адаптируется к существованию в новой реальности.
Половина (50%) опрошенных компаний работают в довоенном режиме. Еще более трети (38%) работают частично. 4% респондентов даже создали новый бизнес после начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research

Трансформация бизнеса

Половина опрошенных предпринимателей (50%) декларируют, что бизнес частично или полностью трансформировался или находится в этом процессе.
Еще 16% респондентов говорят о необходимости отраслевой трансформации, но она еще не состоялась.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research

Релокация

Если в июле 2022 года 50% опрошенных компаний осуществляли или планировали релокацию бизнеса, то наблюдается противоположный тренд — 62% респондентов говорят о том, что бизнесу не нужно переезжать.
Бизнес остается в Украине. 70% респондентов, чей бизнес был релоцирован или планирует релокацию, перенесли его в пределах Украины. Еще 13% опрошенных декларируют, что их бизнес перенесен внутри страны, при этом его география расширилась также и за рубеж.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.