Данилишин рассказал о состоянии кредитования малого и среднего бизнеса — Finance.ua

Данилишин рассказал о состоянии кредитования малого и среднего бизнеса Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Данилишин рассказал о состоянии кредитования малого и среднего бизнеса

На условиях программы «Доступные кредиты 5−7-9%» на прошлой неделе банками было выдано 721 льготный кредит на общую сумму 1,9 млрд грн, из которых около половины — государственными банками.

Об этом сообщил Председатель Совета НБУ , академик НАН Украины, заведующий кафедрой КНЭУ им. В. Гетьмана Богдан Данилишин.

Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 29,3 тысячи на общую сумму 117,4 млрд гривен.

Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (более ¾) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля кредитов на инвестиционные цели составляет 3,3%.

По программе поддержки микро, малого и среднего бизнеса с использованием инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 23,6 тыс. кредитов на общую сумму 78,1 млрд гривен. При этом в мае 2023 года заключено 987 кредитных договоров на сумму 4,33 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,36 млрд гривен.

По состоянию на 1 июня 2023 года банки обслуживали 17,4 тыс. кредитов на сумму 54,4 млрд гривен с обязательствами по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, в объеме 26,5 млрд гривен, что соответствует около 73% от общего лимита предоставленных гарантий (36,33 млрд гривен).

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О секторе депозитных корпораций (данные за 5 месяцев 2023 года)

За 4 месяца текущего года сектор депозитных корпораций снизил свои посреднические функции: объем банковских кредитов уменьшился на 5%, а объем депозитов, привлеченных банками, вырос на 10%.

Объем депозитных сертификатов по сравнению с началом года несколько уменьшился (на 7%) благодаря повышению Национальным банком требований резервирования и изменению порядка их формирования (до 50% резервов формируются из бенчмарк-ОВГЗ).

Также благодаря этому на 13% по сравнению с началом года повысились инвестиции банков в ОВГЗ, достигшие 600 млрд грн по состоянию на конец мая. В целом мультипликатор денежной массы сократился до 2,0 — рекордно низкое значение по сравнению с мировым опытом (США — 4,0, Польша — 3,2; россия — 3,9; Грузия — 3,3).

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