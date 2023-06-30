В ЕС подсчитали, сколько уже потрачено на помощь Украине — Finance.ua

В ЕС подсчитали, сколько уже потрачено на помощь Украине Сегодня 08:03 — Казна и Политика

В ЕС подсчитали, сколько уже потрачено на помощь Украине

Страны Европейского союза с начала полномасштабного российского вторжения оказали Украине разнообразную помощь на 72 млрд евро.

Об этом пишет УНИАН.

В документе, предоставленном представителями Европейского парламента, отмечается, что наибольшей стала экономическая помощь, которую в ЕС оценили в 37,8 млрд евро. Еще 17 миллиардов составила помощь украинским беженцам в пределах стран ЕС, 15,3 миллиарда — военная помощь и почти 2 миллиарда — гуманитарная.

Также в документе изложена информация о предоставлении отдельных видов помощи разными странами. Общая сумма помощи составила 26,181 млрд евро. Судя по всему, эти данные не учитывали помощь беженцам и экономическую помощь, оказываемую Еврокомиссией.

Из этих данных следует, что больше всего помощи Украина получила от Германии — в общей сложности на 7,282 млрд евро. Из них гуманитарная помощь составила 1,739 млрд евро, финансовая — 1,3 млрд евро, а военная — 4,242 млрд евро. Германия является лидером по каждому из видов помощи.

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На втором месте идут Нидерланды с показателем в 3,938 млрд евро (587 млн ​​евро гуманитарной помощи, 993 млн евро финансовой и 2,359 млрд евро военной).

Замыкает тройку лидеров Польша, которая предоставила Украине 3,527 млрд евро общей помощи (170 млн евро гуманитарной помощи, 934 млн евро финансовой и 2,423 млрд евро военной).

Далее следуют Франция (в общей сложности 1,537 млрд евро), Швеция (1,4 млрд евро), Италия (1,022 млрд евро), Дания (961 млн евро), Чехия (937 млн ​​евро), Финляндия (899 млн евро), Австрия (767 млн евро), Испания (723 млн евро), Португалия (489 млн евро).

Отдельно следует выделить страны Балтии, которые по объемам находятся в середине списка, однако являются абсолютными лидерами по соотношению оказанной помощи к уровню валового внутреннего продукта. Так, Латвия предоставила Украине помощи на 1,24 млрд евро, что составляет 1,24% ВВП этой страны. У Эстонии этот показатель составил 1,1% от ВВП (313 млн евро), а у Литвы — 0,93% ВВП (486 млн евро).

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Военную помощь Украине не оказывали только Ирландия, Венгрия, Кипр и Мальта.

Греция не оказывала ни гуманитарной, ни финансовой помощи, однако ее военная поддержка составила 188 млн евро.

Поддержка ближайших соседей Украины — Румынии и Венгрии — наименьшая из стран ЕС, если не брать Кипр и Мальту. Венгрия предоставила лишь 47 млн ​​евро гуманитарной помощи (0,033% ВВП этой страны), а Румыния — 8 млн евро гуманитарной и 3 млн евро военной помощи (в общей сложности 11 млн евро или 0,005% ВВП).

Изображение: УНИАН

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УНІАН По материалам:

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