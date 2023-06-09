Сколько финансовой помощи получила Украина за последний месяц (инфографика) — Finance.ua

Сколько финансовой помощи получила Украина за последний месяц (инфографика) Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Сколько финансовой помощи получила Украина за последний месяц (инфографика)

В мае Украина получила 3,3 млрд долл. США иностранного финансирования

Об этом свидетельствует аналитика Центра экономической стратегии.

«В частности, поступило 1,6 млрд долл. кредита от ЕС, 1,25 млрд долл. гранта от Соединенных Штатов и 384 млн долл. кредита от Всемирного банка», — говорится в исследовании.

Также состоялся первый пересмотр программы МВФ, по результатам которого Украина должна получить 900 млн долл. второго транша в июне.

Инфографика: ces.org.ua

За пять месяцев этого года дефицит бюджета и потребности на погашение долга составили 20,9 млрд долл., тогда как внешнее финансирование — 19,8 млрд долл.

«Учитывая это, можно заключить, что в этом году поступления от партнеров значительно стабильнее, чем в 2022. Однако до сих пор не до конца понятно, получится ли за счет иностранной помощи полностью покрыть дефицит бюджета», — отмечают аналитики.

Читайте также Марченко рассказал, видит ли проблемы с финансированием госбюджета до конца года

В 2022 году Украина получила 31,1 млрд долларов США иностранных грантов и кредитов, что в среднем составляет 3,1 млрд долларов США за месяц войны. Однако выплаты не были ни стабильными, ни регулярными, в отдельные месяцы наблюдались как очень высокие, так и низкие объемы финансирования. Нерегулярные выплаты помешали исполнению бюджета. И США, и ЕС заявляют, что одним из их приоритетов является предоставление финансовой помощи Украине в 2023 году своевременными и стабильными выплатами.

Инфографика: ces.org.ua

Верховная Рада 21 марта увеличила расходы бюджета на 537 млрд грн (14,7 млрд долларов США). 96,5% увеличения будут использованы для финансирования армии. Большинство суммы профинансируется за счет увеличения дефицита бюджета на 11,5 млрд долларов США.

Поэтому потребности Украины в дополнительном финансировании государственного бюджета увеличились до 59,3 млрд долларов США. Однако объем подтвержденного и полученного иностранного финансирования на 2023 год составляет всего 41,6 млрд долларов США, вдобавок к чему правительство уже выпустило ОВГЗ на 6,8 млрд долларов США. Это создает финансовый разрыв в размере 10,9 млрд долларов США.

Часть разрыва профинансируется за счет дополнительных выпусков ОВГЗ. Однако это все еще оставит разрыв в несколько миллиардов долларов США, который должен быть профинансирован дополнительными обязательствами со стороны зарубежных партнеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.