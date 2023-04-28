Марченко рассказал, видит ли проблемы с финансированием госбюджета до конца года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Марченко рассказал, видит ли проблемы с финансированием госбюджета до конца года

Казна и Политика
57
Марченко рассказал, видит ли проблемы с финансированием госбюджета до конца года
Марченко рассказал, видит ли проблемы с финансированием госбюджета до конца года
Внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета будет достаточно до конца 2023 года. Это предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко агентству «Интерфакс-Украина».
«До конца 2023 года я не вижу проблем с финансированием бюджета», — сказал он.
По его словам, условием для начала программы МВФ было предоставление нашими партнерами, в том числе странами G7, гарантий финансирования.
Читайте также
«Они гарантируют, что смогут профинансировать дефицит, который не перекрывается за счет внутренних источников и за счет кредитов МВФ. Это ключевое условие программы вообще. До тех пор пока не было обеспечено финансирование бюджетного разрыва 2023 года, были сложные переговоры. Включилась Канада, дополнительно выделила средства Япония, и это позволило открыть программу», — сообщил министр.
В то же время Марченко отметил, что понимает потенциальные риски, в том числе политические, в разных странах.
«И уже сейчас доносим месседж, что нам важно иметь уверенность в будущем. Мы коммуницировали этот месседж и для Казначейства США, и для европейских коллег», — добавил он.
Международный валютный фонд 31 марта одобрил кредитную программу с Украиной на 15,6 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года и является частью общего пакета помощи на 115 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.