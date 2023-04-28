Марченко рассказал, видит ли проблемы с финансированием госбюджета до конца года — Finance.ua

Марченко рассказал, видит ли проблемы с финансированием госбюджета до конца года Сегодня 08:36 — Казна и Политика

Марченко рассказал, видит ли проблемы с финансированием госбюджета до конца года

Внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета будет достаточно до конца 2023 года. Это предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко агентству « Интерфакс-Украина ».

«До конца 2023 года я не вижу проблем с финансированием бюджета», — сказал он.

По его словам, условием для начала программы МВФ было предоставление нашими партнерами, в том числе странами G7, гарантий финансирования.

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«Они гарантируют, что смогут профинансировать дефицит, который не перекрывается за счет внутренних источников и за счет кредитов МВФ. Это ключевое условие программы вообще. До тех пор пока не было обеспечено финансирование бюджетного разрыва 2023 года, были сложные переговоры. Включилась Канада, дополнительно выделила средства Япония, и это позволило открыть программу», — сообщил министр.

В то же время Марченко отметил, что понимает потенциальные риски, в том числе политические, в разных странах.

«И уже сейчас доносим месседж, что нам важно иметь уверенность в будущем. Мы коммуницировали этот месседж и для Казначейства США, и для европейских коллег», — добавил он.

Международный валютный фонд 31 марта одобрил кредитную программу с Украиной на 15,6 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года и является частью общего пакета помощи на 115 млрд долларов.

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