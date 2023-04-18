Как изменились суммы выплат военным с начала года: данные Минфина — Finance.ua

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Как изменились суммы выплат военным с начала года: данные Минфина

Казна и Политика
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Как изменились суммы выплат военным с начала года: данные Минфина
Как изменились суммы выплат военным с начала года: данные Минфина
В марте 2023 года на денежное содержание военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено 67,3 млрд гривен. Это меньше, чем в январе (71,8 млрд гривен) и феврале (76,9 млрд гривен).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По данным министерства, общая сумма кассовых расходов за январь-март 2023 составляет 636,3 млрд гривен. В марте расходы составили 225,2 млрд гривен.
В структуре расходов больше всего — 276,4 млрд гривен (в марте — 87,4 млрд гривен) — направлено на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 216 млрд гривен (в марте — 67,3 млрд гривен).

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Таким образом, расходы на денежное содержание военнослужащих в марте сократились по сравнению с январем, когда на эти цели было израсходовано 71,8 млрд гривен, и февралем (76,9 млрд гривен).
По данным Минфина, за 2022 год на денежное содержание военнослужащих было направлено 721,9 млрд гривен (в декабре — 99 млрд гривен).
Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 г. такие ежемесячные выплаты отменили.
По материалам:
РБК-Україна
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