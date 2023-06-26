Венгрия снова заблокировала транш ЕС на военную помощь Украине — Finance.ua

Венгрия снова заблокировала транш ЕС на военную помощь Украине Сегодня 17:13

Венгрия не поддержала выделение очередного транша Евросоюза в размере около 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News

«Мы готовы изменить свое мнение, если украинцы положат конец бессмысленному, лживому положению, согласно которому крупнейший венгерский банк OTP находится в списке международных спонсоров войны», — заявил глава МИД Венгрии.

Следует заметить, что этот транш Венгрия уже блокировала в мае. Причиной тогда также было внесение OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Что не так с OTP Bank

Напомним, 4 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в международный список спонсоров войны.

Такое решение в НАПК объяснили тем, что крупнейший венгерский банк продолжил свою деятельность в россии, несмотря на полномасштабное вторжение войск рф в Украину и фактически признал так называемые «Л/ДНР».

Таким образом, компания была внесена в базу данных World-Check, которая ведет учет лиц и организаций с повышенным риском. Она используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Економічна Правда По материалам:

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