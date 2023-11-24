Дополнительные миллионы евро. Финляндия планирует увеличить помощь Украине — Finance.ua
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Дополнительные миллионы евро. Финляндия планирует увеличить помощь Украине

Казна и Политика
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Дополнительные миллионы евро. Финляндия планирует увеличить помощь Украине
Дополнительные миллионы евро. Финляндия планирует увеличить помощь Украине
Правительство Финляндии предлагает внести изменения в проект бюджета на 2024 год, которые включают в себя большие расходы на помощь Украине.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Верхний лимит соответствующих расходов на период 2024—2028 годов предлагают увеличить почти на 96 млн евро. Это необходимо для покрытия закупки 19-го пакета военной помощи для Украины, одобренного президентом Финляндии в октябре.
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Предполагается, что в 2024 году расходы вырастут на 20,7 млн евро.
Кроме того, правительство определило финансовые решения, связанные с участием финских компаний в восстановлении Украины. Поэтому расходы на инвестиции и кредитование в Украине просят увеличить на 25 млн евро.
Также правительство хочет, чтобы Министерство труда и экономики получило полномочия компенсировать кредитные потери по экспортным гарантиям, предоставленным для продвижения экспорта и инвестиций в Украину. Речь идет о сумме в размере до 50 млн евро.
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Финляндия является одной из стран-партнеров Украины, помогающих противостоять российской агрессии.
Несколько недель назад министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио в интервью «Укринформу» отмечал, что с начала полномасштабной войны его государство предоставило Украине помощь на 2,1 млрд евро. Из них 1,4 млрд евро было назначено на оборону.
Позже президент Финляндии Саули Нийнисте одобрил решение о предоставлении нового пакета военной помощи. Замена этой техники обойдется стране в 100 млн евро. Однако содержимое пакета, ставшего 20-м за время полномасштабного вторжения рф, традиционно не раскрыли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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