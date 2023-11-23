Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с рф, кроме одного труднодоступного — Finance.ua
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Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с рф, кроме одного труднодоступного

Мир
29
Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с рф, кроме одного труднодоступного
Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с рф, кроме одного труднодоступного
Правительство Финляндии решило закрыть семь пунктов пропуска на границе с россией в ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников, оставив открытым лишь один, наиболее труднодоступный.
Об этом сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо, сообщает Yle.
Согласно решению финского правительства, в ночь на 25 ноября будут закрыты еще три пункта пересечения границы в Куусамо, Салла и Вартиус на сухопутной границе между Финляндией и россией.
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Будет работать только один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи, где искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты.
Отметим, что этот пункт пересечения границы — самый труднодоступный для россиян и работает всего четыре часа в сутки.
Напомним, в прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта.
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Решение о закрытии семи пунктов пропуска на финско-российской границе будет действовать до 25 февраля.
Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пытались попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.
Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дал понять, что правительство может закрыть оставшиеся пункты пропуска, которые до сих пор работают на границе с рф, из-за использования москвой нелегальных мигрантов в качестве оружия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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