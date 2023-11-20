Бери или плати: почему Финляндия вынуждена платить россии за газ, несмотря на запрет импорта — Finance.ua
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Бери или плати: почему Финляндия вынуждена платить россии за газ, несмотря на запрет импорта

Энергетика
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Бери или плати: почему Финляндия вынуждена платить россии за газ, несмотря на запрет импорта
Бери или плати: почему Финляндия вынуждена платить россии за газ, несмотря на запрет импорта
Финляндии придется еще много лет продолжать импорт российского газа из-за определенных договоренностей. Оказалось, что между финской госкомпанией Gasum и «Газпромом» существует соглашение, налагающее на страну определенные обязательства.
Об этом пишет Yle.
Согласно соглашению между двумя государственными газовыми компаниями, покупатель должен оплатить четко определенный объем ресурса, даже если со временем он откажется его импортировать. Такие контракты по принципу «бери или плати» очень распространены в торговле энергоносителями.
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По закону, Gasum может прекратить импорт в случае форс-мажора, которым вполне могут стать санкции или государственный запрет на импорт. Поэтому вступление в силу запрета может занять много времени, именно поэтому он может оказаться напрасным, ведь в течение этого периода страна вынуждена продолжать платить за газ.
Обычно контракты на покупку сжиженного газа заключаются на срок от 5 до 10 лет. Gasum сообщила, что ее контракт с «Газпромом» составлен на несколько лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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