Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать — Finance.ua

Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать Сегодня 21:02 — Личные финансы

Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать, Фото: gettyimages.com

В Финляндии не хватает рабочей силы, особенно в социальных сферах. В стране составили список наиболее востребованных профессий, по которым приглашают на работу иностранцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com

Наиболее востребованы вакансии, на которые ищут иностранцев

Уже много лет в Финляндии несколько отраслей сталкиваются с кризисом из-за нехватки рабочей силы. Министерство экономики и занятости страны прогнозирует, что с осени этого года будет наблюдаться снижение уровня занятости и рост безработицы.

В стране составили список профессий, на которые могут претендовать иностранцы. Среди них:

ассистенты в учреждениях здравоохранения;

квалифицированные медсестры;

специалисты по социальной работе;

врачи-специалисты;

врачи общей практики;

воспитатели детских садов;

врачи-аудиологи и логопеды;

стоматологи;

работники по персональному уходу на дому;

психологи;

персонал ресторанов и общепита;

уборщики офисов и рабочих помещений;

преподаватели-специалисты;

старшие медсестры и сестры палатные;

бригадиры строительной сферы.

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Среди этих вакансий наиболее высокооплачиваемые связаны со здравоохранением. По данным Института экономических исследований (EIR), средняя зарплата для приведенных ниже профессий выглядит следующим образом:

стоматолог (63 евро/час, 10 976 евро в месяц);

психолог (31 евро/час, 5380 евро в месяц);

дипломированная медсестра (30 евро/час, 5230 евро в месяц);

бригадир по строительству (30 евро/час, 5168 евро в месяц);

уход за медсестрой на дому (29 евро/час, 5043 евро в месяц);

шеф-повар (21 евро/час, 3590 евро в месяц);

учитель раннего развития детей (14 евро/час, 2421 евро в месяц);

официантка (13 евро/час, 2225 евро в месяц).

Какие расходы на жизнь следует учесть

Финляндия занимает 13-е место в ЕС по размеру заработной платы, но затраты на жизнь в этой стране значительны. Стоимость жизни в стране зависит от населенного пункта и размера семьи. По данным Numbeo, приблизительные расходы на жизнь в Финляндии таковы:

ежемесячные расходы на одного человека — 902,9 евро; для семьи из четырех человек — 3286 евро.

аренда двухкомнатной квартиры в центре города — 791,85 евро; в отдаленных районах — 650,35 евро.

аренда трехкомнатной квартиры в центре города — 1320,30 евро; за пределами центра — 1022,03 евро.

Какие вакансии есть для украинцев без знания языка

На сайте FinUa, созданном украинцами в Финляндии, чтобы помогать беженцам из Украины советами и проверенной информацией, есть перечень ресурсов для поиска работы

Среди вариантов трудоустройства — работа курьером, мастером маникюра, работником по изготовлению пиццы, учителем украинского языка и туристическим гидом. Также есть возможности трудоустройства в гостинично-ресторанном бизнесе и уходе за людьми с инвалидностью.

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Среди работ, на которые ищут работников без знания языка — преимущественно в сельском хозяйстве, уборке или строительстве. Также — на заводах и производствах.

Есть и сезонные роботы. К примеру, сейчас компания в Хельсинки набирает работников на уборку снега . Достаточно базового уровня финского или английского. Руководители команд также владеют арабским и русским языками. Заработная плата на такой работе 12,5 евро/час + вечерние, ночные и сверхурочные надбавки. Рабочие смены продолжаются 4−8 ч, до 40 часов в неделю. То есть в день можно заработать 100 евро, а в месяц — около 2000 евро.

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