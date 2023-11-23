Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать

Личные финансы
16
Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать
Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать, Фото: gettyimages.com
В Финляндии не хватает рабочей силы, особенно в социальных сферах. В стране составили список наиболее востребованных профессий, по которым приглашают на работу иностранцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Наиболее востребованы вакансии, на которые ищут иностранцев

Уже много лет в Финляндии несколько отраслей сталкиваются с кризисом из-за нехватки рабочей силы. Министерство экономики и занятости страны прогнозирует, что с осени этого года будет наблюдаться снижение уровня занятости и рост безработицы.
Читайте также
В стране составили список профессий, на которые могут претендовать иностранцы. Среди них:
  • ассистенты в учреждениях здравоохранения;
  • квалифицированные медсестры;
  • специалисты по социальной работе;
  • врачи-специалисты;
  • врачи общей практики;
  • воспитатели детских садов;
  • врачи-аудиологи и логопеды;
  • стоматологи;
  • работники по персональному уходу на дому;
  • психологи;
  • персонал ресторанов и общепита;
  • уборщики офисов и рабочих помещений;
  • преподаватели-специалисты;
  • старшие медсестры и сестры палатные;
  • бригадиры строительной сферы.
Читайте также
Среди этих вакансий наиболее высокооплачиваемые связаны со здравоохранением. По данным Института экономических исследований (EIR), средняя зарплата для приведенных ниже профессий выглядит следующим образом:
  • стоматолог (63 евро/час, 10 976 евро в месяц);
  • психолог (31 евро/час, 5380 евро в месяц);
  • дипломированная медсестра (30 евро/час, 5230 евро в месяц);
  • бригадир по строительству (30 евро/час, 5168 евро в месяц);
  • уход за медсестрой на дому (29 евро/час, 5043 евро в месяц);
  • шеф-повар (21 евро/час, 3590 евро в месяц);
  • учитель раннего развития детей (14 евро/час, 2421 евро в месяц);
  • официантка (13 евро/час, 2225 евро в месяц).

Какие расходы на жизнь следует учесть

Финляндия занимает 13-е место в ЕС по размеру заработной платы, но затраты на жизнь в этой стране значительны. Стоимость жизни в стране зависит от населенного пункта и размера семьи. По данным Numbeo, приблизительные расходы на жизнь в Финляндии таковы:
  • ежемесячные расходы на одного человека — 902,9 евро; для семьи из четырех человек — 3286 евро.
  • аренда двухкомнатной квартиры в центре города — 791,85 евро; в отдаленных районах — 650,35 евро.
  • аренда трехкомнатной квартиры в центре города — 1320,30 евро; за пределами центра — 1022,03 евро.

Какие вакансии есть для украинцев без знания языка

На сайте FinUa, созданном украинцами в Финляндии, чтобы помогать беженцам из Украины советами и проверенной информацией, есть перечень ресурсов для поиска работы.
Среди вариантов трудоустройства — работа курьером, мастером маникюра, работником по изготовлению пиццы, учителем украинского языка и туристическим гидом. Также есть возможности трудоустройства в гостинично-ресторанном бизнесе и уходе за людьми с инвалидностью.
Читайте также
Среди работ, на которые ищут работников без знания языка — преимущественно в сельском хозяйстве, уборке или строительстве. Также — на заводах и производствах.
Есть и сезонные роботы. К примеру, сейчас компания в Хельсинки набирает работников на уборку снега. Достаточно базового уровня финского или английского. Руководители команд также владеют арабским и русским языками. Заработная плата на такой работе 12,5 евро/час + вечерние, ночные и сверхурочные надбавки. Рабочие смены продолжаются 4−8 ч, до 40 часов в неделю. То есть в день можно заработать 100 евро, а в месяц — около 2000 евро.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.