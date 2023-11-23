Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать — Finance.ua

Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать
В Финляндии не хватает рабочей силы, особенно в социальных сферах. В стране составили список наиболее востребованных профессий, по которым приглашают на работу иностранцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Наиболее востребованы вакансии, на которые ищут иностранцев
Уже много лет в Финляндии несколько отраслей сталкиваются с кризисом из-за нехватки рабочей силы. Министерство экономики и занятости страны прогнозирует, что с осени этого года будет наблюдаться снижение уровня занятости и рост безработицы.
В стране составили список профессий, на которые могут претендовать иностранцы. Среди них:
- ассистенты в учреждениях здравоохранения;
- квалифицированные медсестры;
- специалисты по социальной работе;
- врачи-специалисты;
- врачи общей практики;
- воспитатели детских садов;
- врачи-аудиологи и логопеды;
- стоматологи;
- работники по персональному уходу на дому;
- психологи;
- персонал ресторанов и общепита;
- уборщики офисов и рабочих помещений;
- преподаватели-специалисты;
- старшие медсестры и сестры палатные;
- бригадиры строительной сферы.
Среди этих вакансий наиболее высокооплачиваемые связаны со здравоохранением. По данным Института экономических исследований (EIR), средняя зарплата для приведенных ниже профессий выглядит следующим образом:
- стоматолог (63 евро/час, 10 976 евро в месяц);
- психолог (31 евро/час, 5380 евро в месяц);
- дипломированная медсестра (30 евро/час, 5230 евро в месяц);
- бригадир по строительству (30 евро/час, 5168 евро в месяц);
- уход за медсестрой на дому (29 евро/час, 5043 евро в месяц);
- шеф-повар (21 евро/час, 3590 евро в месяц);
- учитель раннего развития детей (14 евро/час, 2421 евро в месяц);
- официантка (13 евро/час, 2225 евро в месяц).
Какие расходы на жизнь следует учесть
Финляндия занимает 13-е место в ЕС по размеру заработной платы, но затраты на жизнь в этой стране значительны. Стоимость жизни в стране зависит от населенного пункта и размера семьи. По данным Numbeo, приблизительные расходы на жизнь в Финляндии таковы:
- ежемесячные расходы на одного человека — 902,9 евро; для семьи из четырех человек — 3286 евро.
- аренда двухкомнатной квартиры в центре города — 791,85 евро; в отдаленных районах — 650,35 евро.
- аренда трехкомнатной квартиры в центре города — 1320,30 евро; за пределами центра — 1022,03 евро.
Какие вакансии есть для украинцев без знания языка
На сайте FinUa, созданном украинцами в Финляндии, чтобы помогать беженцам из Украины советами и проверенной информацией, есть перечень ресурсов для поиска работы.
Среди вариантов трудоустройства — работа курьером, мастером маникюра, работником по изготовлению пиццы, учителем украинского языка и туристическим гидом. Также есть возможности трудоустройства в гостинично-ресторанном бизнесе и уходе за людьми с инвалидностью.
Среди работ, на которые ищут работников без знания языка — преимущественно в сельском хозяйстве, уборке или строительстве. Также — на заводах и производствах.
Есть и сезонные роботы. К примеру, сейчас компания в Хельсинки набирает работников на уборку снега. Достаточно базового уровня финского или английского. Руководители команд также владеют арабским и русским языками. Заработная плата на такой работе 12,5 евро/час + вечерние, ночные и сверхурочные надбавки. Рабочие смены продолжаются 4−8 ч, до 40 часов в неделю. То есть в день можно заработать 100 евро, а в месяц — около 2000 евро.
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