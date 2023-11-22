Работа к Новому году: 20+ интересных вакансий с зарплатой до 110 000 грн — Finance.ua

Работа к Новому году: 20+ интересных вакансий с зарплатой до 110 000 грн Сегодня 16:04 — Личные финансы

Работа к Новому году: 20+ интересных вакансий с зарплатой до 110 000 грн

Рынок труда постепенно восстанавливается, и вакансий становится все больше. Чтобы помочь найти работу мечты, Work.ua собрал подборку из более чем 20 вакансий, на которые срочно ищут специалистов.

Начинаем подборку с трех предложений от Work.ua. Всем работникам предоставляется компенсация 50% стоимости учебных мероприятий, курсов и хобби, уровень зарплаты пересматривается дважды в год, а з.п. выплачивается 2 раза в месяц в те же дни. Отпуск и больничные — без справок. Компания ищет трех специалистов своего дела на следующие должности:

Ищут видеопродюсера, который построит процесс создания видеоконтента для таких площадок: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Специалист будет генерировать идеи и создавать сценарии, выбирать и готовить героев видео, создавать стратегию и аналитику продвижения видео, обустраивать видеостудию, заниматься видеосъемкой, обработкой и монтажом видео.

От кандидата ожидается опыт ведения видеоконтент-проектов, управления и организации работы команды видеопродакшена от 2-х лет, создания контента разного формата для соцсетей и понимания маркетинговых инструментов.

Разработчик PHP, Днепр, 70 000 — 110 000 грн

Ищут программистов, которым интересно: преодолевать highload (посещаемость сайта — 4 млн человек в месяц), работать над улучшением поиска на Work.ua, повышать скорость работы сайта, претворять в жизнь новые бизнес-идеи. Ожидаем опыт работы с веб-проектами от 3 лет, умение работать с JavaScript и популярными фреймворками, знания на профессиональном уровне PHP + MySQLі.

Кандидату важно уметь анализировать, рекомендовать и обосновывать технологии и решения, знать алгоритмы, понимать главные принципы ООП, паттернов проектирования и парадигм.

Завхоз, Днепр, 16 000 грн

Ищут человека, умеющего докопаться до причины проблемы и отличить ноль от фазы. Задачами будущего завхоза будут: обход офиса, выявление проблем и устранение неисправностей, а также выполнение других поручений. Обязательные требования к кандидату: наличие водительских прав категории В, знание электричества, сантехники, техник отделочных работ, отсутствие вредных привычек и умение планировать свой рабочий день и работать в команде. График работы: с 9:00 до 18:00 с часовым перерывом на обед.

Юрист-редактор в адвокатское объединение, дистанционно, 30 000 — 60 000 грн

В адвокатское объединение «Алтекса» ищут юриста-редактора для написания юридических статей из судебной практики, публикуемых в профильных юридических изданиях, а также написания качественных юридических консультаций для юридического блога адвокатского объединения.

Работодатель ожидает от кандидата умения писать экспертные аналитические юридические статьи, работать с аналитическо-правовыми системами «ЗаконОнлайн», «Вердиктум», проводить глубокий анализ судебных решений и формировать дайджест судебной практики по определенным категориям дел. Важно также иметь высокий уровень культуры письменной речи.

Грузчик-комплектовщик, Киев, 18 000 — 20 000 грн (+ бонусы и премии)

Компания-производитель профессиональных средств для сферы красоты ищет в команду грузчика-комплектовщика, выполняющего следующие задачи: прием товаров от поставщиков; составление заказов по накладным; загрузка/разгрузка товара; подготовка товара к отправке.

Работодатель будет предоставлять корпоративные подарки ко дню рождения и предлагает график работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Менеджер по работе с клиентами, Киев, 25 000 — 28 000 грн (ставка + %)

Цветочное ателье Dicentra ищет специалиста, принимающего, корректирующего, подтверждающего и оформляющего заказы розничных клиентов (без холодных звонков); продавать, соблюдая скрипты и воронки; консультировать заказчиков по ассортименту срезанных растений для букетов и композиций; следить за остатками товара на витрине.

Для кандидата важны такие навыки, как умение работать с CRM, функционалом 1С на уровне пользователя (не обязательно, но будет плюсом) и опыт работы в ритейл-продажах (прямых/дистанционных).

Менеджер по работе с клиентами будет иметь график работы 4/2 в две смены: с 8:00 до 15:00 или с 14:30 до 22:00; социальный пакет; корпоративный дисконт на все цветы ателье.

Категорийный менеджер, Киев

Компания ISEI в поиске категорийного менеджера по работе с косметикой на международном рынке. Предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом работы на аналогичной должности, высокими коммуникативными навыками и желанием развиваться. Категорийному менеджеру нужно будет определять ассортимент товара, представляемого в магазинах; составлять прайс-листы; находить поставщиков продукции и договариваться о поставках и т. д. Откликаясь на вакансию, по просьбе работодателя, указывайте желаемый уровень зарплаты.

Менеджер по продажам медицинского оборудования, Львов, (ставка + квартальный бонус)

Компания Harwind занимается системным оснащением медицинских учреждений разных форматов прогрессивным медицинским оборудованием и ищет специалиста с медицинским образованием. Подходящий кандидат на должность имеет опыт работы в продажах и водительское удостоверение и опыт вождения на механике. Менеджер по продажам будет представлять продукты компании в лечебно-профилактических учреждениях, консультировать и выстраивать партнерские отношения с клиентами и развивать клиентскую базу.

Работодатель предлагает служебный автомобиль и топливную карту, медицинское страхование здоровья и жизни, гибкий график работы.

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Заведующий складом в Петропавловсую Борщаговку, ищут в Киеве, 20 000 — 25 000 грн

Украинский крафтовый производитель кондитерских изделий Spell Chocolate ищет в свою команду человека, который будет контролировать склад, а именно: прием продукции, сроки годности, размещение продукции на складе и подготовку к выдаче; будет анализировать остатки на складе; будет заниматься ротацией продукции, поддержанием порядка и участвовать в инвентаризации. Кандидат должен иметь опыт работы в 1С, Excel. Желателен опыт работы с пищевыми продуктами. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Торгово-производственная компания CARWAY приглашает на работу двух работников на должности:

Кладовщик на склад автозапчастей, Днепр, 15 000 — 20 000 грн (ставка + %)

Специалист будет иметь обязанности: отбор товара согласно накладной; загрузка/разгрузка машин; участие в инвентаризации. Приветствуется опыт работы в сфере автозапчастей и складской логистики. График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00.

Комплектовщик на склад автозапчастей, Чернигов, 11 000 грн (500 грн за смену)

Обязанности комплектовщика включают отбор товара, погрузку/разгрузку машин и участие в инвентаризации. Требования к кандидату: знание устройства автомобиля, умение работать с ПК и 1С, отсутствие плохих привычек. Работодатель гарантирует гибкий график с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Дистрибьютор профессиональной косметики и препаратов для красоты и здоровья волос Totis Pharma в поиске двух членов команды:

HR-менеджер, дистанционно / Одесса

Кандидат должен обладать опытом в подборе персонала, умением писать привлекательные вакансии и способностью поддерживать позитивную атмосферу в коллективе. Задачи включают в себя полный процесс найма специалистов в компанию, адаптацию новых сотрудников, заполнение отчетов. Резюме следует присылать вместе с желаемой зарплатой.

Работодатель предлагает удаленную работу (с возможностью встреч в офисе), график работы по будням с 09:00 до 18:00, корпоративные скидки на продукцию от компании.

Sales manager, Днепр, 18 000 — 30 000 грн

Специалист будет назначать и проводить встречи с клиентами, проводить презентации продукции, приглашать клиентов на семинары и обучение, обзванивать и расширять клиентскую базу. График работы: будни с 9:00 до 18:00. Работодатель будет компенсировать расходы на горючее или общественный транспорт, предоставит корпоративную связь, телефон и планшет.

Компания «Люксоптика» в поиске двух членов команды:

Специалист должен построить систему правильной выкладки товара в магазинах сети для повышения продаж. Должность требует опыта в сетевом розничном секторе, знания английского языка, опыта управления проектами и знания принципов выкладки товаров.

Работодатель предлагает медицинское страхование с покрытием расходов на лекарственные препараты, возможность медицинского страхования членов семьи по корпоративным скидкам, корпоративные курсы английского языка, скидки на продукцию компании.

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Задачи специалиста: консультировать пользователей по конфигурации ЗУП, BAS ERP, BAS «Розница для Украины»; работать с бизнес-проектами в направлении 1С (ЗУП); анализировать и формировать ТС для разработчиков, писать user story и тест-кейсы; тестировать задачи заказчиков; составлять инструкции для пользователей. Должность требует от кандидата знаний законодательства в области учета зарплаты, кадров, понимания метаданных и обмена системами BAS, знания конфигурации ЗУП. Дополнительное образование в направлении управления персоналом будет преимуществом.

Компания предлагает медицинское страхование с покрытием расходов на лекарственные препараты и корпоративные скидки на продукцию компании. График работы: будни с 9:00 до 18:00.

Менеджер по продажам, Киев, (ставка + % от продаж)

Менеджер продаж в компании «БИКО» будет заниматься расширением клиентской базы, помощью клиентам, проведением презентаций компании, выполнением плана продаж, ведением отчетной документации. Кандидату на эту должность важно понимать специфику B2B-продаж, умение совершать холодные звонки и выступать на публике, иметь успешный опыт заключения договоров и поддержания дружеских отношений с клиентами. Также для менеджера по продажам важно наличие собственного авто и водительского удостоверения категории В для командировок по Украине.

График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00. Компания компенсирует расходы на топливо и мобильную связь.

У ІТ-компании Digital Business Solutions есть две вакантные позиции. Кандидатам на вакансии важно иметь опыт работы на аналогичных должностях от 2 лет, уровень английского языка на уровне В1 и выше, опыт работы в CRM-системах.

Заместитель руководителя отдела продаж ERP-систем (SAP), дистанционно, 25 000 — 70 000 грн (ставка + %)

Заместитель будет заниматься написанием скриптов, подготовкой и отправкой технических и коммерческих предложений, выполнением плана продаж, продвижением компании на семинарах и форумах, подготовкой тендерной документации. Большим преимуществом станет опыт работы в продажах SAP Business One.

Менеджер по продажам ERP-систем (SAP), дистанционно, 25 000 — 60 000 грн (ставка + %)

В обязанности работника будут входить: продажи консалтинговых услуг компании и лицензий SAP; подготовка и отправка технических и коммерческих предложений; выполнение плана продаж; поддержка и развитие существующих клиентов; участие в подготовке тендерной документации.

Менеджер по тендерам (техническая часть), Полтава, 18 000 — 22 000 грн (ставка + KPI + %)

Поставщик компьютерного оборудования и офисной техники компания «Юдитрейд» приглашает в свою команду менеджера по тендерам. Работа состоит в подготовке технической части тендерного предложения, анализе технических требований, цен, просчете стоимости, проведении технического анализа комплектующих компьютерной техники. Компания обучает специфике тендерных продаж.

Работодатель предлагает варианты графика с 08:00 до 17:00 или с 09:00 до 18:00, а также оптовые цены на весь ассортимент компании (компьютерная и бытовая техника).

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Компания-производитель пищевых продуктов ТМ «Золотое Зерно» предлагает работу двум специалистам:

Начальник конструкторского отдела и инноваций, Днепр

Ищут кандидата с высшим техническим образованием и опытом работы на руководящих должностях (желательно, в пищевой промышленности). Будущий начальник конструкторского отдела и инноваций будет разрабатывать и внедрять новые технологические линии и модернизировать существующие; вести конструкторскую документацию; контролировать выполнение работ; привлекать и контролировать выполнение работ подрядных организаций.

График работы: пятидневная неделя с 8:00 до 16:30.

Директор по маркетингу, Днепр

Желающим получить должность важно иметь высшее маркетинговое образование, успешный опыт работы на руководящих должностях в сфере FMCG и опыт вывода торговых марок / брендов на рынок.

Специалист будет заниматься: разработкой маркетинговой стратегии предприятия на основе анализа потребительских запросов, данных маркетинговых исследований; проведением маркетинговых исследований; разработкой новых видов продукции, предложений; формированием имиджа компании и продукции и т. д.

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