Что влияет на повышение зарплаты украинцев — исследование OLX
Платформа для поиска работы OLX провела опрос среди работодателей, чтобы узнать, что влияет на повышение зарплаты для украинских работников.
Об этом пишет Ain.ua.
Респондентами стали работодатели, в штате которых от 1 до 5 работников (41%), от 5 до 10 (13%), от 10 до 15 (7%), от 15 до 20 работников (4%), от 20 до 30 работников (5%)
и т. д.
Среди факторов, от которых зависит повышение зарплаты, респонденты назвали:
- 51% - экономические показатели компании;
- 48% - результат работы работника;
- 24% - военно-экономическая ситуация в стране;
- 24% - официальное повышение минимальной зарплаты;
- 7% - выбрали другое.
На вопрос, планируют ли работодатели поднимать заработную плату в течение следующих 1−3 месяцев, ответили так:
- 44% - «нет»;
- 39% - «да»;
- 16% - выбрали «другое».
Частота пересмотра зарплат у каждой компании разная:
- 44% - раз в год;
- 23% - раз в полгода;
- 5% - трижды в год;
- 3% - раз в квартал;
- 7% - ежемесячно.
А вот среднее повышение зарплаты у большинства компаний примерно одинаковое:
- 78,05% - повышают зарплату на 10−20%;
- 21,95% говорят, что повышают на 20−30%.
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