Что влияет на повышение зарплаты украинцев — исследование OLX Сегодня 11:05 — Личные финансы

Что влияет на повышение зарплаты украинцев — исследование OLX

Платформа для поиска работы OLX провела опрос среди работодателей, чтобы узнать, что влияет на повышение зарплаты для украинских работников.

Об этом пишет Ain.ua.

Респондентами стали работодатели, в штате которых от 1 до 5 работников (41%), от 5 до 10 (13%), от 10 до 15 (7%), от 15 до 20 работников (4%), от 20 до 30 работников (5%) и т. д.

Среди факторов, от которых зависит повышение зарплаты, респонденты назвали:

51% - экономические показатели компании;

48% - результат работы работника;

24% - военно-экономическая ситуация в стране;

24% - официальное повышение минимальной зарплаты;

7% - выбрали другое.

На вопрос, планируют ли работодатели поднимать заработную плату в течение следующих 1−3 месяцев, ответили так:

44% - «нет»;

39% - «да»;

16% - выбрали «другое».

Частота пересмотра зарплат у каждой компании разная:

44% - раз в год;

23% - раз в полгода;

5% - трижды в год;

3% - раз в квартал;

7% - ежемесячно.

А вот среднее повышение зарплаты у большинства компаний примерно одинаковое:

78,05% - повышают зарплату на 10−20%;

21,95% говорят, что повышают на 20−30%.

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