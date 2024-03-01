Сколько средств предоставит ЕС Украине в 2024 году из пакета в 50 млрд евро — Finance.ua
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Сколько средств предоставит ЕС Украине в 2024 году из пакета в 50 млрд евро

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Сколько средств предоставит ЕС Украине в 2024 году из пакета в 50 млрд евро
Сколько средств предоставит ЕС Украине в 2024 году из пакета в 50 млрд евро
Украина получит в 2024 году 16 млрд евро из пакета помощи Европейского Союза на четыре года на общую сумму 50 млрд евро.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Он поблагодарил ЕС за окончательное одобрение инструмента Ukraine Facility.
«Это 50 млрд евро на четыре года. Это поддержка инвестиций, поддержка нашей экономики и нашего движения к членству в ЕС. В этом году ожидаем получить 16 млрд евро бюджетной помощи от ЕС», — сказал премьер.
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Шмыгаль также сообщил, что правительство сегодня одобрит соглашение с Еврокомиссией «Программа поддержки реформ и восстановления».
Что это даст? Соглашение предусматривает увеличение общего бюджета программы до 374 млн евро. За счет этих средств предполагается восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, поддержка малых фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции, модернизация пунктов пропуска, сопредельных с границей ЕС.
Премьер рассказал о других совместных проектах с международными партнерами.
«Сегодня утвердим и подадим на ратификацию в Верховную Раду соглашение со Словенией о поддержке программы гуманитарного разминирования в Украине. Словения предоставит грант на сумму более 50 млн гривен (1,5 млн евро), чтобы помочь нам быстрее пройти процесс такого разминирования», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 28 февраля, Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят к 2027 году 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш в 4,5 млрд евро ожидается в марте.
  • По оценкам Минфина, Украине необходимо 3 млрд долларов помощи ежемесячно. Между тем за январь-февраль Украина получила в сумме всего 1,2 млрд долларов, в основном от Японии.
  • Украина рассчитывает на финансовую помощь от США в размере 11,8 млрд долларов в течение года. Однако эти средства сейчас заблокированы Конгрессом.
По материалам:
РБК-Україна
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