ЕС окончательно одобрил четырехлетний план с 50 миллиардами евро для Украины — Finance.ua

ЕС окончательно одобрил четырехлетний план с 50 миллиардами евро для Украины Сегодня 10:30 — Казна и Политика

ЕС окончательно одобрил четырехлетний план с 50 миллиардами евро для Украины

Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает также создание механизма Ukraine Facility — четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

Решение Совета Евросоюза — последний шаг для утверждения изменений в среднесрочный бюджет ЕС. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которая должна быть в течение нескольких дней.

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Как напоминают в Минфине, Ukraine Facility — это инструмент поддержки экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь «на основе совместно согласованных планов и приоритетов» украинского правительства и Еврокомиссии.

Перед этим, 27 февраля, Европарламент на пленарном заседании также одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить первые средства Украине в марте.

В правительстве ранее тоже заявляли, что Украина рассчитывает в марте получить от ЕС первый транш макрофинансовой поддержки в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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