В Минфине сообщили, сколько Украина планирует получить от ЕС в этом году — Finance.ua

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В Минфине сообщили, сколько Украина планирует получить от ЕС в этом году

Казна и Политика
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В Минфине сообщили, сколько Украина планирует получить от ЕС в этом году
В Минфине сообщили, сколько Украина планирует получить от ЕС в этом году
Украина в 2024 году рассчитывает получить €16 млрд ($17,34 млрд по текущему курсу) бюджетной поддержки от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility при общем планируемом объеме внешнего финансирования, заложенного в госбюджете, $37 млрд.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.
«В этом году мы планируем получить €16 млрд (на финансирование дефицита госбюджета) и, кроме того, предусмотрено €2 млрд — это инвестиционные средства, которые направляются на капитальные инвестиции», — сказал он.
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Ранее Марченко говорил, что Украина рассчитывает получить в 2024 году от ЕС в бюджет €18 млрд в рамках Ukraine Facility суммарным объемом в €50 млрд на 2024−2027 годы.
Нынешний план, как уточнил Министр финансов, предусматривает выделение на финансирование госбюджета еще €12 млрд в 2025 году.
Согласно одобренной ЕС структуре Ukraine Facility, с €50 млрд на макрофинансовую поддержку Украины предусмотрено €33 млрд кредитов, тогда как остальные €17 млрд — это гранты на восстановление, инвестиции и техническую помощь.
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Марченко признал, что в январе-феврале при отсутствии достаточной внешней финансовой помощи бюджет испытывает проблемы с финансированием расходов, которые пока не испытывают граждане.
В то же время, по его словам, в марте ожидаются первые €4,5 млрд от ЕС, $1,5 млрд ссуды на развитие (DPL) Всемирного банка, а также до $900 млн четвертого транша от МВФ по программе EFF.
«Думаю, что безболезненно можем пройти первое полугодие, потому что уже есть четкие расчеты на европейскую помощь», — сказал министр финансов.
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Он считает, что необходимые решения США о поддержке Украины будут приняты, и суммарно бюджетный план внешнего финансирования в $37 млрд будет выполнен.
«Мы получили все необходимые заверения администрации (США), что решения будут приняты. Если будут сложности, будем обращаться к странам, которые дали заверения по программе МВФ, и говорить с ними по поводу увеличения их пакета, их части увеличения помощи Украине», — отметил Марченко.
Он напомнил, что по-прежнему внешняя поддержка обеспечивает 50% расходов госбюджета, тогда как внутренние доходы и заимствования — остальные 50%, идущие на военные нужды.
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Министр финансов уклонился от ответа на прямой вопрос, есть ли возможность профинансировать увеличение выплат солдатам на первой линии до 200 тыс. грн.
«Мы всегда ищем возможности: в 2022 году несколько раз увеличивали бюджет, в 2023 трижды увеличивали. Это зависит от внутренних возможностей для реализации этих планов. Делаем все возможное, чтобы эти средства у нас были. Поэтому все расходы, которых потребуют наши военные, мы будем искать», — сказал Марченко.
Глава Минфина напомнил, что в 2022 году внешнее финансирование составило $31 млрд, а в 2023 году оно выросло до $42 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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