Украинцы ответили, какой помощи ожидают от международных партнеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы ответили, какой помощи ожидают от международных партнеров

Казна и Политика
13
Украинцы ответили, какой помощи ожидают от международных партнеров
Украинцы ответили, какой помощи ожидают от международных партнеров, Фото: lexinform.com.ua
Начало полномасштабного вторжения повлияло на жизнь каждого гражданина. За два года российской агрессии Украина получила поддержку многих стран мира. Украинцы ответили, какая помощь нужна стране.
Исследовательская компания Gradus Research провела специальный опрос ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения.
Читайте также
Уверенность среди граждан в способности Украины отразить нападение рф несколько снизилась и сейчас составляет 61% из-за усталости и новостей с фронта.
Причиной этого также есть задержка помощи от международных партнеров.
Украинцы ответили, какой помощи ожидают от международных партнеров
По результатам опроса еще больше украинцев убеждены, что стране нужно:
  • наступательное оружие (72%);
  • защитное оружие (70%);
  • финансовая помощь (64%).
Зато доля граждан, которые считают нужной гуманитарную помощь, снизилась почти вдвое.
Напомним, что результаты опроса Gradus Research свидетельствуют об увеличении регулярности донатов от граждан. А доля тех, кто приобщается к благотворительному или волонтерскому собранию время от времени, не изменилась с февраля 2023 года и остается на уровне 44%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.