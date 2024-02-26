Украинцы ответили, какой помощи ожидают от международных партнеров — Finance.ua

Украинцы ответили, какой помощи ожидают от международных партнеров Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Украинцы ответили, какой помощи ожидают от международных партнеров, Фото: lexinform.com.ua

Начало полномасштабного вторжения повлияло на жизнь каждого гражданина. За два года российской агрессии Украина получила поддержку многих стран мира. Украинцы ответили, какая помощь нужна стране.

Исследовательская компания Gradus Research провела специальный опрос ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения.

Уверенность среди граждан в способности Украины отразить нападение рф несколько снизилась и сейчас составляет 61% из-за усталости и новостей с фронта.

Причиной этого также есть задержка помощи от международных партнеров.

По результатам опроса еще больше украинцев убеждены, что стране нужно:

наступательное оружие (72%);

защитное оружие (70%);

финансовая помощь (64%).

Зато доля граждан, которые считают нужной гуманитарную помощь, снизилась почти вдвое.

Напомним, что результаты опроса Gradus Research свидетельствуют об увеличении регулярности донатов от граждан. А доля тех, кто приобщается к благотворительному или волонтерскому собранию время от времени, не изменилась с февраля 2023 года и остается на уровне 44%.

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