Более 4,3 млн человек под временной защитой: где в ЕС больше всего украинцев (инфографика) — Finance.ua

Более 4,3 млн человек под временной защитой: где в ЕС больше всего украинцев (инфографика) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Более 4,3 млн человек под временной защитой: где в ЕС больше всего украинцев (инфографика)

По состоянию на 31 декабря 2023 года 4,31 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в ЕС.

Об этом пишет ec.europa.eu

Основные страны ЕС, принявшие бенефициаров временной защиты из Украины:

Германия (1 251 245 человек; 29,0% от общего количества ЕС),

Польша (954 795; 22,1%)

Чехия (373 035; 8,7%).

Наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+15 285; +1,2%), Чехии (+3705; +1,0%) и Испании (+2255; +1,2%).

Читайте также Посол ЕС рассказала, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Несколько уменьшилось количество бенефициаров в 3 странах ЕС, а именно в Италии (-125 человек; -0,1%), Франции (-245 человек; -0,4%) и Польше (-315 человек; -0,0%).

Раньше мы писали , чем занимаются украинцы в Германии. Женщины преимущественно ухаживают за больными и пожилыми людьми, работают подсобниками в ресторанах и кафе, уборщицами или горничными в гостиницах, нянями или гувернантками в немецких семьях. Правда, такой низкоквалифицированный труд приносит им меньше дохода — в пределах минимальной зарплаты

Высококвалифицированные специалисты, хорошо владеющие разговорным немецким или английским языком, легко устраиваются в IT-сфере, автомобилестроении, машиностроении, агросекторе.

Справка Finance.ua

Напомним, данные, приведенные в этой статье, касаются предоставления статуса временной защиты на основе Исполнительного решения Совета 2022/382 от 4 марта 2022 года, которое устанавливает наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в результате захватнической войны россии против Украины и имеет последствия введения временной охраны.

28 сентября 2023 года Европейский совет согласился продлить временную защиту для людей, бегущих от агрессивной войны россии против Украины, с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.