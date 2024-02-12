Более 4,3 млн человек под временной защитой: где в ЕС больше всего украинцев (инфографика) — Finance.ua
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Более 4,3 млн человек под временной защитой: где в ЕС больше всего украинцев (инфографика)

Казна и Политика
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Более 4,3 млн человек под временной защитой: где в ЕС больше всего украинцев (инфографика)
Более 4,3 млн человек под временной защитой: где в ЕС больше всего украинцев (инфографика)
По состоянию на 31 декабря 2023 года 4,31 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в ЕС.
Об этом пишет ec.europa.eu.
Основные страны ЕС, принявшие бенефициаров временной защиты из Украины:
  • Германия (1 251 245 человек; 29,0% от общего количества ЕС),
  • Польша (954 795; 22,1%)
  • Чехия (373 035; 8,7%).
Более 4,3 млн человек под временной защитой: где в ЕС больше всего украинцев (инфографика)
Наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+15 285; +1,2%), Чехии (+3705; +1,0%) и Испании (+2255; +1,2%).
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Несколько уменьшилось количество бенефициаров в 3 странах ЕС, а именно в Италии (-125 человек; -0,1%), Франции (-245 человек; -0,4%) и Польше (-315 человек; -0,0%).
Раньше мы писали, чем занимаются украинцы в Германии. Женщины преимущественно ухаживают за больными и пожилыми людьми, работают подсобниками в ресторанах и кафе, уборщицами или горничными в гостиницах, нянями или гувернантками в немецких семьях. Правда, такой низкоквалифицированный труд приносит им меньше дохода — в пределах минимальной зарплаты
Высококвалифицированные специалисты, хорошо владеющие разговорным немецким или английским языком, легко устраиваются в IT-сфере, автомобилестроении, машиностроении, агросекторе.

Справка Finance.ua

  • Напомним, данные, приведенные в этой статье, касаются предоставления статуса временной защиты на основе Исполнительного решения Совета 2022/382 от 4 марта 2022 года, которое устанавливает наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в результате захватнической войны россии против Украины и имеет последствия введения временной охраны.
  • 28 сентября 2023 года Европейский совет согласился продлить временную защиту для людей, бегущих от агрессивной войны россии против Украины, с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года.

Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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