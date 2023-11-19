Чим займаються українські біженці у Німеччині — Finance.ua

Чим займаються українські біженці у Німеччині Вчора 18:10 — Особисті фінанси

Чим займаються українські біженці у Німеччині, Shutterstock

З початку повномасштабної війни допомогу в Німеччині отримали близько півтора мільйона українців — більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Працездатних людей серед українських біженців приблизно дві третини, а точніше 64%.

2023 року більшість дорослих працездатних українських біженців проходили навчання на курсах німецької мови, оскільки для працевлаштування, згідно з Кодексом соціального забезпечення, необхідне володіння нею на рівні B1.

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Багато українців вже оволоділи мінімальними навичками спілкування німецькою та заробляють собі на життя самі.

Близько 2000 євро на місяць отримують чоловіки на різних виробничих підприємствах, на забудовах, складах, у торгівлі, у сфері послуг.

Високо цінуються деякі робітничі спеціальності. Рівень зарплат, наприклад, водіїв, автослюсарів та зварювальників цілком гідний навіть за мірками Німеччини.

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Жінки переважно доглядають за хворими та літніми людьми, працюють підсобниками у ресторанах та кафе, прибиральницями чи покоївками у готелях, нянями чи гувернантками у німецьких сім'ях. Щоправда, така низькокваліфікована праця приносить їм менше прибутку — у межах мінімальної зарплати.

Висококваліфіковані фахівці, які добре володіють розмовною німецькою або англійською мовою, легко влаштовуються в IT-сфері, автомобілебудуванні, машинобудуванні, агросекторі.

Нашим медикам надано можливість обіймати посади, які не вимагають підтвердження кваліфікації відповідно до стандартів, затверджених у Німеччині. Це, наприклад, лікарі та середній медичний персонал у оздоровчих пансіонатах, реабілітаційних чи психіатричних центрах.

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Для українців, які підтвердили свою кваліфікацію та володіють німецькою на рівні C1, відкриваються всі можливості працевлаштування та оплати праці нарівні з громадянами ФРН. Інженери, лікарі, технологи, науковці, викладачі вищих навчальних закладів та коледжів заробляють 3000 євро та вище.

Наприклад, щомісячна компенсація за працю вчителя у спеціальному закладі для дітей з особливостями розвитку становить від 4000 до 5000 євро.

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