Німеччина змінить виплати українцям у 2024 році: що треба знати — Finance.ua

Німеччина змінить виплати українцям у 2024 році: що треба знати Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Німеччина змінить виплати українцям у 2024 році: що треба знати

Українські біженці у Німеччині отримують допомогу нарівні з німцями. Розмір виплат у 2024 році збільшиться на 12%. Це стосуватиметься й грошей на шкільне приладдя.

Якими будуть виплати із 1 січня, розповідає bundesregierung.de

Як зазначається на урядовому сайті, стандартні ставки грошової допомоги значно зростуть у 2024 році. Федеральна рада затвердила відповідну постанову Федерального міністерства соціальних справ.

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«Усі, хто залежить від соціальної допомоги чи допомоги Bürgergeld (допомога, яку виплачують українським біженцям. — Ред.), із січня 2024 року отримуватимуть більше грошей. Самотні дорослі отримуватимуть 563 євро на місяць — на 61 євро більше, ніж раніше», — йдеться на офіційному сайті.

З 1 січня 2024 року стандартні розміри соціальної допомоги та допомоги громадянам зростуть на 12%. Допомога Bürgergeld (громадянська допомога) виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи як німецьким громадянам, так і українцям із тимчасовим захистом.

Нові суми виплат будуть такими:

самотні особи/одинока мати або батько — 563 євро (зараз 502 євро);

подружня пара/пара, яка веде спільне господарство — 506 євро (зараз 451 євро);

дорослі, які проживають на одній житлоплощі з тими, хто шукає роботу — 451 євро (зараз 402 євро);

підлітки 14−17 років — 471 євро (420 євро);

діти 6−13 років — 390 євро (зараз 348 євро);

діти до 5 років — 357 євро (зараз 318 євро).

Суми на особисте шкільне приладдя також збільшаться приблизно на 12%. В першій половині навчального року виплати зростуть із 116 євро до 130 євро, а в другій половині навчального року — із 58 євро до 65 євро. Шкільне приладдя включає ручки, кольорові олівці, калькулятори, зошити або матеріали для рукоділля.

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