Если помощи от США не будет, Европа останется основным источником поддержки для Украины — Bloomberg Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Если помощи от США не будет, Европа останется основным источником поддержки для Украины — Bloomberg, Фото: radiosvoboda.org

Если США не продолжат поддерживать Украину, Европейскому Союзу придется удвоить военную помощь.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на оценки германской исследовательской группы.

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«Будущее военной помощи из Вашингтона остается крайне неопределенным, поэтому поддержка со стороны ЕС остается единственным важным вариантом для Киева в борьбе с крупномасштабным вторжением россии», — убеждены исследователи.

Сообщается, что последние предоставленные средства от США на военную помощь израсходовали до конца 2023 года. Несмотря на одобрение Сенатом США дополнительного финансирования Украины, этот закон сталкивается с огромными препятствиями в Палате представителей, контролируемой республиканцами. Именно поэтому страны Европы остаются едва ли не единственным источником поддержки украинского бюджета.

«Это вызов, но в конечном счете вопрос политической воли. Страны ЕС — одни из самых богатых в мире, и до сих пор они не потратили даже 1% своего ВВП на поддержку Украины», — заявил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

В издании сосредоточили внимание на необходимости ЕС консолидироваться и действовать стратегически, как никогда прежде, и это страшно.

«Если Палата представителей США заблокирует пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, это сделает Европу единственной надеждой Украины на получение поддержки, необходимой ей для своей защиты. Это ужасное положение для любой страны, и то, как поступить, должно стать главной темой для представителей министерств обороны на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности», — пишет издание.

Bloomberg пишет, что из-за блокирования помощи от США уже есть последствия на поле боя в Украине. Украинским артиллеристам приходится нормировать боеприпасы для своих артиллерийских орудий. И хотя российские потери на метр продвижения ужасают, однако они все равно продвигаются.

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Отмечается, что полагаться на Европу в борьбе с угрозой безопасности со стороны россии не невозможно, но это потребует «сочетания неотложности, прагматизма и стратегической решительности, которую блок никогда раньше не мог продемонстрировать».

Напомним, накануне второй годовщины вторжения россии правительство Австралии предоставит грант в размере 50 млн австралийских долларов (более 32 млн долларов США) Международному фонду для Украины. Денежные средства пойдут на закупку приоритетных военных средств.

УНІАН По материалам:

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