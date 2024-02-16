Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект с помощью Украине — Finance.ua

Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект с помощью Украине Сегодня 10:32 — Мир

Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект с помощью Украине

Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине, Белый дом подверг критике такой шаг.

Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс в сети Х , передает The Hill

В сообщении Бейтса отмечается, что Белый дом возмущен тем, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил перерыв (в Палате представителей. — Ред.) «без рассмотрения принятого Сенатом пакета помощи Украине».

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Бейтс добавил, что Джонсон объявил каникулы «вместо того, чтобы покончить с вредом, который он наносит нашей национальной безопасности».

Прямая речь Бейтса: «Каждый день, когда спикер Джонсон приводит к ухудшению нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе у американского народа падает».

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«Вместо того чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон убегает, отправляя Палату представителей на досрочные каникулы. Он продолжает укреплять кровавые военные усилия россии и иранский режим в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам», — подчеркнул.

Напомним, во вторник Сенат США одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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