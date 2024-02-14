Сколько помощи выделяют США для Украины и Израиля (инфографика) — Finance.ua

Сколько помощи выделяют США для Украины и Израиля (инфографика) Сегодня 20:29

Сколько помощи выделяют США для Украины и Израиля (инфографика)

Сенат США наконец-то одобрил законопроект с финансированием в размере 95,3 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Непосредственно для Украины там предусмотрено 61 млрд, а для Израиля, уже несколько месяцев находящегося в активной фазе войны с ХАМАС — 14 млрд. Теперь слово за Палатой представителей, но там уже ожидаются трудности с принятием законопроекта. Пока что «Слово и дело» предлагает посмотреть, какой объем помощи для военных и экономических нужд Штаты предоставляли Украине и Израилю с 2014 года.

Американская помощь Израилю последние десять лет находится примерно на одном и том же уровне, в то время как объемы помощи Украине растут.

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Так, в 2014 году Израиль получил от США помощи на 3 млрд 807,2 млн долларов, а Украина — всего на 372,6 млн. В 2015 году Украине выделили еще меньше — 330,8 млн долларов, далее эта сумма выросла вдвое: 2016 год — 619,9 млн, 2017 год — 612,8 млн, 2018 год — 628,6 млн, 2019 год — 670,6 млн.

Израиль же в 2015 году получил помощи от Штатов на 3 млрд 950,6 млн долларов, в 2016 году — 3 млрд 714,4 млн, в 2017 году — 3 млрд 733,8 млн, в 2018 году — 3,5 млрд, в 2019 году — 3 млрд 707,6 млн.

Перед полномасштабной войной Украина получила от США помощи на 773,6 млн долларов в 2020 году и 511 млн в 2021 году. Израиль получил 3 млрд 661,9 млн и 3 млрд 534,6 млн долларов соответственно.

После полномасштабного вторжения россии объемы американской помощи Украине выросли и в четыре-пять раз превышают помощь США Израилю.

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Так, в 2022 году объем поддержки Украины составил 12 млрд 432,1 млн долларов (наибольший пакет помощи был в августе — на 5,3 млрд). Израиль за этот год получил помощи на 3 млрд 308,8 млн.

В прошлом году Штаты предоставили Украине помощь на 15 млрд 874,9 млн долларов (рекордный пакет был в январе — почти на 5,6 млрд). Отметим, что из-за проблем с одобрением финансирования в Конгрессе после сентября объем помощи резко сократился, а последний пакет был в декабре.

Израиль в 2023 году получил помощи на 3 млрд 153,1 млн долларов — это меньше всего за последние десять лет.

Слово і Діло По материалам:

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