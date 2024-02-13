В Минюсте объяснили, что дает Украине решение ЕС в отношении российских активов — Finance.ua
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В Минюсте объяснили, что дает Украине решение ЕС в отношении российских активов

Казна и Политика
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Решение Совета ЕС о замороженных активах россии открывает путь к использованию доходов от этих активов в пользу Украины. Речь идет о 260 млрд евро.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.
По ее словам, решения Совета ЕС разъясняют обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, обладающих замороженными активами и резервами Центробанка россии.
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«В настоящее время в юрисдикциях партнеров по G7, ЕС и Австралии заморожено 260 млрд евро активов Центрального банка россии, причем более двух третей из них — в ЕС. Принятое Советом ЕС решение разъясняет, в частности, правовой статус доходов, получаемых центральными депозитариями от пользования российскими активами. Это открывает путь к использованию прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины», — отметила Мудрая.
Совет, в частности, постановил, что депозитарии, владеющие активами центробанка россии на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, а также должны сохранять соответствующие доходы в отдельности.
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Кроме того, депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. С учетом рисков и расходов, связанных с хранением активов и резервов Центрального банка россии, каждый центральный депозитарий ценных бумаг может обратиться в свой надзорный орган с просьбой санкционировать выпуск части этой чистой прибыли с учетом соблюдения уставного капитала и рисков, пояснила замглавы Минюста.
Решение позволяет Совету установить финансовый вклад в бюджет ЕС с прибыли от пользования российскими активами. Средства хотят направить для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции.
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В ведомстве отметили, что одной из приоритетных задач остается создание надлежащей юридической основы для обеспечения компенсации ущерба, причиненного Украине российскими захватчиками путем использования российских активов в Украине и за рубежом.
По материалам:
Espreso.tv
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