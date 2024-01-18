300 миллиардов евро: куда Зеленский предлагает потратить российские активы — Finance.ua
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300 миллиардов евро: куда Зеленский предлагает потратить российские активы

Казна и Политика
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300 миллиардов евро: куда Зеленский предлагает потратить российские активы
300 миллиардов евро: куда Зеленский предлагает потратить российские активы
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как бы он потратил замороженные российские активы, если бы имел к ним доступ. По его мнению, делить их на частные и государственные неуместно.
Об этом пишет 24 канал.
Президент сообщил, что не стоит делить российские активы на государственные и частные, хотя он понимает, почему так происходит. По его мнению, большинство государств боятся думать о частном секторе, потому что он станет судиться, а с этим разбираться никто не хочет, сказал Зеленский во время общения с журналистами в Давосе.
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«Почему россия не ощущает цену этой войны? Потому что все решения с постоянными вопросами и отсрочками, потому и цена на войну слабая. Всегда вы вводите новые пакеты санкций и предусматриваете решение, как их обойти через частный сектор или некоторых лидеров. Надо повысить цену для россиян через 300 миллиардов евро замороженных активов», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что россия разрушила Украину и производится официальное расследование совместно с Всемирным банком. В настоящее время нанесенный ущерб оценивается в 700 миллиардов евро, без учета ситуации на оккупированных территориях. Так что 300 миллиардов евро в первую очередь использовали бы для восстановления того, что враг разрушил.
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«Они говорят, что это решение путина и правительства, а не частного сектора. Это не так. Все эти представители частного сектора выплачивают налоги и официально спонсируют войну. Мы же видим их в подсанкционных списках, поэтому они поддерживают войну, а значит, должны платить за это. Если они открыто поддерживают терроризм, мы имеем право использовать их деньги. Почему партнеры должны думать, как нам помочь, если уже есть эти 300 миллиардов», — добавил Зеленский.

На что ушли бы деньги

Лидер государства сообщил, что если эти средства нельзя использовать на военные нужды, их можно потратить на восстановление или строительство:
  • школ;
  • укрытий;
  • госпиталей;
  • университетов;
  • церквей.
Также он поблагодарил государства за приют украинских беженцев и регулярную военную и финансовую помощь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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