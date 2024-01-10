ЕС изучает передачу Украине €15 млрд доходов от замороженных российских активов — Finance.ua

ЕС изучает передачу Украине €15 млрд доходов от замороженных российских активов Сегодня 15:47 — Мир

ЕС изучает передачу Украине €15 млрд доходов от замороженных российских активов

«Большая семерка» (G7) обдумывает, как использовать около 260 млрд евро, принадлежащих российскому Центральному банку, в пользу Украины, в то же время европейские страны делают небольшие шаги к использованию доходов от активов в размере 15 млрд евро.

Об этом пишет Financial Times.

В частности, чиновники работают над тем, как передать Киеву российские суверенные активы, движение которых остановлено западными санкциями, но страны ЕС опасаются неблагоприятных последствий и сосредоточены на прибыли, которую получают финансовые учреждения, обладая активами.

Сегодня, 10 января, представители государств-членов встречаются, чтобы обсудить недавнее предложение, предусматривающее привлечение для Украины €15 млрд из замороженных активов россии.

Такие страны как Германия, Франция и Бельгия, где хранится основная часть €210 млрд, замороженных в Европе, опасаются перехода от простого ограждения доходов финансовых учреждений к фактической конфискации.

«Послушаем экспертов на эту тему, в том смысле, что в какой-то момент существует обязательство возместить ущерб Украине, но, конечно, нужна правовая база», — заявил на этой неделе премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Бельгия только что приняла на себя обязанности председательства в Европейском совете сроком на шесть месяцев и возглавляет переговоры. Однако некоторые чиновники обеспокоены тем, что страна, в которой застрял принадлежащий россии €191 млрд, может оказаться не лучшим посредником.

«Бельгия обещала продолжить работу, но чувствуется, что она не горит желанием это делать», — сказал один дипломат ЕС.

Де Кроо предположил, что Бельгия не будет ветировать использование активов, если другие страны согласятся.

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Ранее Европейский центральный банк предупредил, что доступ к доходам Euroclear, центральному депозитарию ценных бумаг, владеющему активами в Бельгии, может дестабилизировать финансовую систему, а захват самих активов был бы еще более рискованным.

По данным минфина рф, из-за западных санкций россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд из примерно $640 млрд.

ЕС с начала войны в Украине заморозил активы российского Центрального банка более чем на €200 млрд. Значительная часть этих средств находится на хранении в депозитарии Euroclear и принесла уже около €750 млн прибыли в первом квартале 2023 года.

ЕС также заморозил более 24 млрд евро активов, принадлежащих подсанкционным россиянам и российским компаниям.

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