россия через суд хочет помешать конфискации ее активов, — Bloomberg Сегодня 11:45 — Мир

россия через суд хочет помешать конфискации ее активов, — Bloomberg

россия изучает возможность подачи судебного иска, чтобы воспрепятствовать любым попыткам конфисковать часть ее замороженных активов в пользу Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Центральный банк россии приближается к договоренности с международными юридическими фирмами относительно защиты интересов рф в случае судебных разборок.

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Также власти страны-агрессора заказали экспертизу с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других государствах.

Чиновники, участвующие в дискуссиях, уверены, что рассмотрение дела в судах помешает любому переводу средств в Украину, даже если рф не сможет получить контроль над деньгами.

Они считают, что у Запада мало шансов в суде и нет законных оснований для конфискации активов на основе законодательства, принятого после замораживания.

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Страны «Большой семерки» в октябре 2023 года оценивали замороженные российские суверенные активы примерно в 280 млрд долларов. А Евросоюз утверждал, что заморозил активы рф на около 21,5 млрд евро.

Месяцами ЕС обсуждает возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов. Однако суверенные активы россии юридически принадлежат стране-агрессору, поэтому возникают дискуссии о механизме их конфискации.

Летом прошлого года лидеры Евросоюза договорились продолжать работу над планом налогообложения прибыли, полученной от замороженных активов. Но Bloomberg писала, что подобная идея является темой споров между ЕС и Европейским центральным банком.

По данным агентства, в Еврокомиссии утверждают, что любые риски по этому вопросу были оценены при замораживании активов в феврале 2022 года. А глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что налог может, в частности, подорвать евро. По ее мнению, сумма, которая поставлена ​​на карту, намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

В свою очередь США решили передать Украине конфискованные активы, но это касается только средств от имущества попавших под санкции российских олигархов. Предполагалось, что деньги будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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